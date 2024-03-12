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糖尿病｜公屋男疑「糖尿腳」拒截肢　雙腿腐爛滲血水傳惡臭醫生警告嚴重恐致命【附糖尿病成因+病徵】

都市病 12:15 2024/03/12

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公屋男疑「糖尿腳」拒截肢，雙腿腐爛滲血水傳惡臭，醫生警告嚴重恐致命。

【糖尿病/糖尿腳/黃大仙/慢性疾病】身體出現問題一定要及時就醫！但最近黃大仙上邨一名獨居男子疑患「糖尿腳」，雙腿腫脹、皮肉腐爛，更滲出血水和傳出「死老鼠味」，讓街坊難以忍受。而該名男子卻聲稱自己沒有糖尿病，並指雙腿已經痊癒，拒絕接受援助。

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TVB節目《東張西望》近日一集報道，黃大仙上邨有街坊投訴被臭味滋擾，而臭味源頭來自一名獨居男子。節目組跟訪該名男子，從影片中可見他步履蹣跚、步速較慢，雙腳嚴重腫脹，皮肉嚴重腐爛，還不時流出血水和傳出腐臭味。

有女街坊形容他雙腿腫脹、皮肉潰爛、有血水不斷滲出，甚至有蒼蠅圍繞，在他離開後需要出動漂白水清潔地面；同層的鄰居則表示臭味難以忍耐，形容似「死老鼠味」。街坊陸小姐（化名）透露，她本身居住黃大仙下邨，很久以前已留意到該名男子，並且很擔心他的健康狀況。

雙腿腐爛傳惡臭影響街坊

據了解，該名男子本身與父母一起居住於下邨，當時其雙腳的情況不算嚴重，但因治療問題與家人起爭執，父母難忍臭味要求他「鋸腳」，但遭到男子拒絕，最後申請分戶，被編配到黃大仙上邨單位獨居。

鄰居指，該男子居住環境惡劣，腐爛的臭氣攻出走廊，連牆身和地上都有血水，令他們每次出入都要閉氣奔跑。受影響的住戶楊小姐（化名）表示，臭味不但擴散至走廊，甚至連在自己家中亦能聞到，即使長時間開空氣清新機，都無太大幫助。她曾向管理處反映，但職員表示無辦法處理，只讓住戶關好門窗。

自言雙腿痊癒拒接受援助

有鄰居懷疑他是糖尿病惡化，形成嚴重潰爛的「糖尿腳」。楊小姐稱，該男子平時不會騷擾他人，只是有時會問人索要20元買甜食，不少街坊曾作出勸籲卻不果。為免影響他人，他一般凌晨才出門，搭𨋢時如有其他人亦會先讓他人乘搭。楊小姐又指，估計該男子年約30多歲，他曾說過現在只是在「等死」，因此一直不肯醫治。

在節目組上門探訪時，該男子聲稱有看精神科醫生和服食精神科藥物，強調沒有糖尿病或服用糖尿病藥物。他聲稱雙腿的傷口是因有蒼蠅及其他蟲而造成，表示現時有領取社會福利署傷殘資助，自言腳部已結焦，已經痊癒，並無其他大礙，拒絕節目組提出的援助。

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「糖尿腳」嚴重恐致命

內分泌及糖尿病專科醫生周振中在節目中表示，「糖尿腳」是糖尿病其中一種併發症，令感覺上的神經線出現問題，主要會發生在腳板、腳趾等較硬部位。由於感覺變差、供血出問題，弄損、有輕微損傷或受感染時，患者未必察覺得到，結果產生腐爛組織，甚至出現敗血症，或細菌從腳部傳至身體致死。

在治療方面，周醫生表示，要做好傷口護理、服用抗生素和避免壓力以清除壞組織，令好組織慢慢長回來；如傷口太闊、太深或神經線血管已變得很差，如未有控制好有機會要截肢或致命。

周醫生認為，該男子的情況屬「糖尿腳」，目測是由慢性疾病導致，造成下肢長期水腫，靜脈倒流亦出現問題，或是淋巴系統堵塞，繼而引致感染、潰爛而形成腐肉。他又指，背後有很多不同的可能成因，糖尿病是其中的主要原因之一，不過「典型糖尿腳」主要影響腳趾和腳板。他估計該名男子的情況並非一個急性問題，而是長時間累積所導致，問題可能已經出現數月或者數年。

糖尿病成因+病徵

內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力受訪時曾指出，糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。

黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

糖尿病患者應做好體重控制

黃醫生建議，糖尿病患者應好好控制體重，肥胖或過重的人士（即BMI（身體質量指數）分別高於25或23m2/kg）應先減去5-10％體重，會對血糖控制有所幫助。運動方面，他建議每周至少有5日進行30分鐘的帶氧運動；飲食上就可減少碳水化合物的攝取，多選擇新鮮的食材、蔬菜，少吃加工製品，以植物油、種籽油（如橄欖油、芥花籽油等）為主要食油，則較為健康。

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責任編輯：羅嘉欣

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