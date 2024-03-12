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香港小姐｜謝嘉怡晒三代同堂合照超溫馨　港姐冠軍承繼母親美人基因

娛樂 11:45 2024/03/12

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三代同堂！

2020年度《香港小姐競選》雙料冠軍謝嘉怡（Lisa），雖則她所參演的劇集不算太多，但其率直的個性就深受觀眾歡心，再加上Lisa自打泰拳後身型愈來愈弗，更為明豔照人！

謝嘉怡是香港與蘇格蘭混血兒，她於蘇格蘭出生及長大，其美貌是承繼自媽媽，二人同為美女，實在令人羨慕！

武林丨謝嘉怡爆對周嘉洛冇感覺　鄺潔楹耍棍做打女

謝嘉怡分享三代同堂合照

Lisa不時在社交網分享生活點滴，新年期間就分享與爸爸一同寫揮春的片段，感受中國傳統文化，相當開心！

日前，她在IG分享自己與媽媽、外婆的合照，並以英語發文：

Happy Mother’s Day to my wee mum ❤️
I really don’t make your life easy with choosing to live halfway around the world, but I am forever grateful for you making me the strong independent women I am 💪🏽 and for the unconditional love, support, and always being there for me any time I need!

Happy Mother’s Day to me wee gran, my ma ma and all you mothers out there, You guys run the world! ❤️

Swipe to the end to three generations 🥳🥰

當中是指：「祝我的wee媽媽母親節快樂，我選擇住在地球另一端，真的不會讓你的生活變輕鬆，我永遠感激你讓我成為堅強獨立的女性，感謝你無條件的愛和支持，以及在我需要你的時候，永遠在我身邊！祝我的wee婆婆、媽媽和天下所有媽媽母親節快樂，你們統領世界！」

Lisa在帖文中用上「wee」，即是「小」的意思，是蘇格蘭人獨有的用法。

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謝嘉怡：近年來我更像媽媽

有網民指Lisa盡得媽媽的優良遺傳，她就回覆：「謝謝！我確認為我是我父母的完美結合體，但近年來我更像媽媽！」

而Lisa的爸爸Peter就屬凍齡一族，他曾表示養生之道就是生活方式要簡單。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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