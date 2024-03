香港小姐｜謝嘉怡晒三代同堂合照超溫馨　港姐冠軍承繼母親美人基因

2020年度《香港小姐競選》雙料冠軍謝嘉怡(Lisa),雖則她所參演的劇集不算太多,但其率直的個性就深受觀眾歡心,再加上Lisa自打泰拳後身型愈來愈弗,更為明豔照人!

謝嘉怡是香港與蘇格蘭混血兒,她於蘇格蘭出生及長大,其美貌是承繼自媽媽,二人同為美女,實在令人羨慕!

武林丨謝嘉怡爆對周嘉洛冇感覺 鄺潔楹耍棍做打女

謝嘉怡分享三代同堂合照

Lisa不時在社交網分享生活點滴,新年期間就分享與爸爸一同寫揮春的片段,感受中國傳統文化,相當開心!

日前,她在IG分享自己與媽媽、外婆的合照,並以英語發文:

Happy Mother’s Day to my wee mum ❤️

I really don’t make your life easy with choosing to live halfway around the world, but I am forever grateful for you making me the strong independent women I am 💪🏽 and for the unconditional love, support, and always being there for me any time I need!



Happy Mother’s Day to me wee gran, my ma ma and all you mothers out there, You guys run the world! ❤️



Swipe to the end to three generations 🥳🥰