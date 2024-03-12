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Mayanne小喇叭丨麥美恩推出首個個人節目　 Mayanne與Juliana波波談好身材煩惱

娛樂 11:43 2024/03/12

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獲最佳女主持獎的麥美恩終於擁有首個個人節目《Mayanne小喇叭》。

在今年初在萬千星輝頒獎禮奪得最佳女主持獎麥美恩（Mayanne）最近有新搞作，在TVB清談節目《Mayanne小喇叭》，這也是Mayanne自2011年參選港姐入行以來，首個個人節目，踏上影視業的新里程碑。

《Mayanne小喇叭》暫定為12集，每集邀請藝人及素人嘉賓，開放討論各樣大膽又破格的香港貼地話題。

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女神Juliana任嘉賓

眾所周知，Mayanne常「急觀眾所急，想觀眾所想」，在TVB台慶時分別肉緊「夾住」奪大獎李芷晴、郭珮文（Juliana），令兩女宅男女神驕人上圍更加震撼地呈現成一時佳話，網民紛紛大讚「Mayanne做得好」。

而將於本周四（3月14日）首播《Mayanne小喇叭》，第一集便會探討「身材好的女性」，並邀得麥玲玲、黃婧靈（波波）、郭珮文（Juliana）及3位KOL齊齊大談身材好對生活所造成的困擾，並分享一些不舒服的經歷。

至於第2集邀請商台節目《公子會》的3位主持森美、劉翁和火火任嘉賓，麥美恩指：「3個麻甩佬的故事，需要耐心去聽且作為單身女士的我聽後會有點改觀，認為中佬不一定是廢佬，會聽到一些正面的訊息。」

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首個個人節目

《Mayanne小喇叭》作為麥美恩首次個人「孭飛」的節目，她落足心思負責參與主導節目：「第一次有節目是用自己的名字，為人生中重要的里程碑。這節目具備發聲的使命，會討論很多以往甚少談論的題材，是一次大膽的Talk Show，希望能掀起話題。」

她更笑言：「會展現自己脆弱的一面，沒稿跟很具挑戰性，完全是一項燒腦活動，也是一次密集式的特訓。希望能讓大家看到Mayanne的另一面。」

Mayanne直言拍攝花盡心思、精力，但認為：「拍攝這節目是辛苦但開心的，拍了4集後仿如做了4個節目，不過不試過便不知道自己能走多遠。希望大家觀看節目後可以有更多茶餘飯後的話題跟後生仔聊天，同時亦會有所反思。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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