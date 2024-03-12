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冷血行徑︱1歲男嬰疑遭保母虐待致死　打斷牙齒拔光指甲全身傷

育兒資訊 12:29 2024/03/12

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1歲男嬰疑遭保母虐待致死，打斷牙齒拔光指甲全身傷。（iStock圖片）

台灣發生一宗恐怖虐兒案，一名劉姓保母去年受委托照顧一名1歲半男童，未料3個月後，男童疑被殘忍手段虐待致死，送院時全身有多處傷痕，牙齒被打斷4，顆，指甲也被拔光，最終搶救不治，因營養不良死亡，當地警方目前正全力調查事件。

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餵食廚餘反綁雙手

綜合《ETtoday》等台灣傳媒報道，一對劉姓保母姊妹去年9月接受社福機構「兒福聯盟」委托，每日24小時照顧一名1歲半的男童凱凱（化名），每月約可領取3萬元新台幣（約7660港元）的津貼。不過，劉女每天用紙杯裝廚餘、燒焦食物給凱凱，更要求他在浴室進食，如果吃不完便會被痛毆或罰站，由於他的肢體未完全發育，每當站不穩時便就會被打。

凱凱晚上睡覺時，劉女會用布條將他的雙手反綁，以木乃伊姿勢躺在嬰兒床上，無法翻身。有次劉女為懲罰凱凱，更將他的頭部壓向雙腳，用布條綁住，塞進水桶中。

全身多處傷痕牙齒斷掉

去年12月底，凱凱突然呼吸困難，劉女在家自行急救無效，將其送院搶救，當時更辯稱只是噎奶。醫院發現凱凱全身有多處傷勢，額頭骨凹陷，左側屁股嚴重變形，胯下兩側有新生的結痂，手腳趾頭都有疑似遭重擊的瘀青，牙齒斷了4顆，於是通報家暴事件。

檢察官會同法醫相驗後，認定是人為傷害，劉姓姊妹涉嫌重大，依妨害幼童發育罪、傷害致死罪、妨害自由、兒少法等罪聲押，案件目前正在調查中。

據《太報》報道，檢方詢問劉女為何要下毒手，她表示，孩子的父母通常都會巴結她，希望好好照顧孩子，但凱凱沒有父母，因此讓她看不順眼，一看到凱凱就想揍他，要不是為了錢，根本就不想照顧凱凱。
 

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責任編輯：王明芳

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