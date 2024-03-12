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食物中毒｜日本醫院12病人飯後嘔瀉疑集體食物中毒　嘔吐物中驗出1菌揭住院餐肇禍 

健康資訊 12:06 2024/03/12

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【日本/名古屋/食物中毒/醫院】日本一間醫院懷疑發生集體食物中毒事故。多名病人吃過住院餐後，陸續出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，其後他們的嘔吐物和糞便中更被驗出帶金黃葡萄球菌。

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疑集體食物中毒 糞便驗出惡菌

根據日媒《東海電視台》報道，日本名古屋市中村區的偕行會城西醫院於上周二（5日）發生集體食物中毒事件。事發當晚，有12名64歲至94歲的病人，吃過親子丼與糖醋茄子後，出現上吐下瀉等症狀。醫院懷疑是集體食物中毒，其後更在病人的嘔吐物與糞便樣本中驗出金黃葡萄球菌。幸好病人症狀輕微，經治療後已逐漸康復。

城西醫院表示，該醫院的病人住院餐一向是由「榮屋食品」提供，目前當地保健所對已對榮屋食品做出處分，並禁止該公司繼續向醫院提供住院餐食。當局遂展開調查出事住院餐的來源、運送及處理方式。

日本較早前亦出現同類型集體中毒事件，名古屋市一間護老中心在上月（2月16日）有21名入住長者出現嘔瀉等症狀。經當地保健所調查後，在病患的糞便與嘔吐物中驗出諾羅病毒。

容易人傳人 現1症狀屬感染

根據香港港安醫院資料，金黃葡萄球菌是一種常見、色澤金黄的細菌，可存在於一些沒有病徵的健康人士鼻腔內和皮膚表面上。患者透過直接接觸感染這種細菌，可感染面部或手腳皮膚，形成膿疱、膿腫；情況可在一兩天內迅速轉差，由最先暗瘡般大小，長成像網球般大的「大膿瘡」。親密接觸者及同住家人很容易互相傳染。

6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

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高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

  • 細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等
  • 病毒：例如諾如病毒
  • 天然毒：如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等
  • 化學物質：如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等

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責任編輯：羅嘉欣

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