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最後禮物｜44歲男患末期肝癌生命倒數　緊握孕妻手製手模翌日病逝：送給兒子唯一的禮物

都市病 11:49 2024/03/12

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【肝癌/手模/癌症/新加坡】生命無常。新加坡一名44歲準爸爸，去年初確診患上末期肝癌，由於腫瘤過大已無法治療，只能無奈接受安寧治療。人生踏入倒數，他最牽掛的便是有孕在身的妻子、還有尚未出世的孩子，而他在離世前數日雖已虛弱無力，但仍拉著妻子的手製作了手模給妻子留念，也成為送兒子的唯一一份禮物。

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新加坡阿西西臨終關懷中心（Assisi Hospice）在今年2月14日的情人節，於Facebook專頁分享感人故事，指44歲的姚先生於去年2月開始出現腹痛，求醫後卻驚悉患上肝癌，發現時腫瘤已經因為太大無法治療，因此被建議接受善終服務。去年3月，姚先生正式入住阿西西臨終關懷中心。

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由於確診時妻子已經懷有身孕，姚先生患病後，便一直牽掛著自己的妻兒，希望能在生命結束前為她們做些事情留念。關懷中心的藝術治療師得悉他們的故事及意願後，建議他們可以製作手模，讓孩子出生後仍可握住，夫妻兩人隨後接受建議，約定於2月14日情人節製作手模。

盡最後力氣為妻兒留下紀念品

妻子透露，當時丈夫已經非常虛弱，但仍勉力堅持：「他還是堅持下來，甚至還拉着我的手做手模……」兩人緊握雙手浸入海藻酸鹽混合物之中，相視而笑，場面極感人。事後姚先生病情便急轉直下，在製作手模翌日便不幸病逝，入住中心僅短短3日。

關懷中心之後將手模成品轉交給妻子，中心音樂治療師亦將姚先生生前的心跳聲記錄輯錄，一併交給妻子。姚太太看著手模感慨：「手模看起來很真實，可以看到丈夫手上的紋路，當我想念他時，我就會看看他的照片，還有我們做的手模。」

肝癌8大成因

肝腫瘤即出現於肝臟的腫瘤，可分為良性及惡性，如果是惡性即為肝癌。肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨著腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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