HPV病毒｜當紅男歌手被指染HPV自爆性伴多達73人　醫生拆解2大主要類型及預防

【HPV/性病/椰菜花/濕疣/癌症/滿舒克】憑綜藝節目《巔峰對決2023》而走紅的內地知名rapper滿舒克，近日被驚爆「黑材料」，有聲稱是前女友爆料指他隱瞞自己是「HPV病毒帶菌者」身份，與多名女性發生性行為，至少有4名女子受害染上HPV。有醫生便指HPV病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型可引致生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等；高危型則是指感染它有大機會產生癌症，如HPV16、18。

最新影片:

滿舒克早幾年曾自爆曾跟73名女子約砲後，有聲稱是滿舒克前女友近日亦於微博爆料指自己跟滿舒克交往多年，期間沒有其他性伴侶，2023年8月檢查出感染HPV，但因為早年曾預防了相關疫苗接種，於是醫生便告知她可自行康復，期間只需服藥治療。惟女方2024年1月再到醫院覆診時，卻發現HPV感染情況仍未見好轉，於是醫生便決定為她於陰道取組織化驗。她指期間將自己染病的消息告知滿舒克時，對方竟親口承認原來問題出自他身上。

我一時之間不知道怎麼面對，我在醫院走廊哭著給他（滿舒克）發消息，而後他親口承認我HPV高危持續陽是他的問題。

不過最讓她心碎是原本原本承諾會負責到底的滿舒克卻在往後日子對自己日漸冷淡，女方指治療的整個過程中，別說負擔醫藥費、甚至連陪伴在側都沒有，男方選擇神隱的沒擔當行為，讓她決定公開發現的真相。而網上公開真相後，她也陸續收到多名女子的聯繫，才進一步得知至少還有3名女性因他（滿舒克）感染HPV病毒。

HPV分低危及高危型

本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄過去接受訪問時，曾解釋HPV病毒很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，只要身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等機會受到感染。

HPV此病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

高危型則是指感染它有大機會產生癌症，高危型主要是HPV16、18，其他比較常見還有31、33、45這幾種類型。很多人知道HPV病毒會引致子宮頸癌，林偉雄醫生指出它還會引致其他癌症，影響生殖器包括外陰和陰道，而近年在歐美國家很熱門的公共衛生議題，就是HPV病毒引致頭頸癌中的「口咽癌」。

癌症之外，當HPV病毒走到上呼吸道如口腔、口咽或喉嚨附近的位置，亦可以產生一些良性疾病如「乳頭瘤狀息肉」 ，男女都有機會患上。

預防方法

在現今的醫療科技上，沒有抗病毒藥物可徹底清除HPV病毒，故此宜預防，而預防方法就是接種HPV疫苗，林醫生表示接種此疫苗最有效的年紀是未開始有性經驗的兒童，醫學數據發現，兒童免疫系統所產生的抗體比成年人更理想，故此如接種HPV疫苗在9至15歲期間只需打2針，15歲以上就要打3針。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣