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血管健康︱63歲婦愛吃麵包精緻澱粉血管老化如80歲　半年養成4個習慣健康大躍進

保健美顏 11:50 2024/03/12

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63歲婦愛吃麵包精緻澱粉，血管老化如80歲隨時中風！半年養成4個習慣健康大躍進。

【血管老化/中風/麵包/精緻澱粉/血管健康/生活習慣/飲食習慣】經常吃麵包等精緻澱粉，對血管健康有極大影響！台灣一名63歲婦人因多種身體不適求醫，問診得知她相當愛吃麵包、餅乾、米飯麵食，再一查發現她血管老化已經超過80歲，所有血管的硬化指標都相當高；醫生見此忍不住警告「可能沒有幾年就會發生中風」！而婦人回家後默默做出改變，用半年時間養成了4個生活好習慣，成功逆轉健康。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁在Facebook專頁分享個案，表示這位63歲婦人因出現許多不適症狀，包括經常頭暈、不平衡、肌力不太好、失眠等；還有高膽固醇、高血壓，即使吃藥也不太受控的問題，在兒女陪同下求醫。

經檢查之後，醫生發現她的血管老化已經超過80歲，所有血管的硬化指標都相當高。問診期間，醫生了解到婦人相當愛吃麵包餅乾，米飯麵食也吃得非常多。對此，劉博仁警告稱：

血管老化超過80歲，如果不注意，可能沒有幾年就會發生中風，也許心臟要放支架；如果來得及放的話，可能就要有人推著坐輪椅的你，到外面曬太陽…… 

4個習慣養成健康好身體

劉博仁醫師的警告話語起了作用，該名婦人回家後立即做出行動，包括：

  • 戒掉所有麵包餅乾；
  • 每天活動走路；
  • 減少吃米飯麵食澱粉類一半以上；
  • 吃很多蔬菜。

半年後，婦人再回診，劉博仁醫師驚喜地發現她之前所有不好的身體指標都大幅改善，血管變年輕：

體重從67減到60公斤，體脂肪從44減到了36 ，內臟脂肪減了非常多，肌肉量從20.4增加到21.1 。最主要她的血管年齡已經從超過80歲以上降到72歲，雖然離她實際年齡還有一點距離，但改善了。血壓以前吃藥不受控，經常超過200 ，現在在家量血壓大約130到140 ，低密度膽固醇從188 ，降到了76。

劉博仁醫師見此欣慰表示，因為健康進步了，家人在旁邊看了笑嘻嘻。「把自己照顧好，就是減輕子女的負擔」。

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最後，劉博仁醫師補充道，婦人血管變年輕還有一個重要因素，就是量身訂製了營養補充品：

當初來檢查的時候，身體所有抗氧化以及微量元素都缺乏；在量身訂製了營養補充品之後，對她減重、血管年輕都是有巨大的幫助。

劉博仁醫師藉案例提醒大家，吃太多精緻澱粉又不太運動，血管真的會加速老化，呼籲大家要注意。

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責任編輯：羅嘉欣

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