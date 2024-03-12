35歲嫲嫲︱兒子17歲做爸爸 35歲5孩媽媽升呢做嫲嫲：發生了就要接受

▲ 現年35歲的林麗香本來是5孩之母，去年再升呢做嫲嫲。

現代人越來越遲生育，新加坡一名育有5個子女的35歲網紅媽媽，最近公開自己已升級做嫲嫲，更希望透過分享自己的故事，鼓勵大眾以正能量面對人生。

綜合新加坡傳媒報道，現年35歲的林麗香，是8889雞公煲攤位的創辦人，她的個人Instagram有超過1.2萬追隨者，她更曾經參演電影，是新加坡的網紅。林麗香有過3段婚姻，她在17歲生下長子，現在育有5個孩子，分別是17歲、13歲、10歲和8歲。林麗香最近在Instagram公開，自己除了是5個孩子的媽媽外，更已經升級成為嫲嫲，孫子是長子17歲時與女友所生，自己在34歲時升級做嫲嫲。

林麗香的視頻引起網民熱議，她在視頻中表示，兒子好奇心比較重而且比較貪玩，由於自己也是早婚產子，當得知兒子的女友懷孕後，她沒有太大的驚訝，她只是與兒子討論應該是否要負責任，她指自己經歷過早婚懷孕知道照顧孩子不容易，但她不希望代兒子做出任何決定，不希望兒子日後會恨她，她只是希望兒子及女友要開心，並要照顧好二人的情緒，「既然發生了就要接受」。

至於在網上公開自己做嫲嫲的舉動，林麗香坦言自己考慮良久，最後是在網紅經紀公司團隊的鼓勵下決定公開討論，自己日後也希望能分享分享更多有教育意義的內容。

希望分享我身為一名母親，我如何應對這種情況，給孩子一些什麼樣的建議。

考慮到兒子的心理負擔，她不願透露兒子當爸爸的細節，但強調自己會繼續鼓勵兒子，「要給孩子很多、很多的愛」。

有些人會覺得，早生孩子，是壞事。哪怕真的是壞事，事情都已經發生了，你只能面對、鼓勵他，難道你要罵他、打他？

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