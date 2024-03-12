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學霸港姐丨馮盈盈善用時間進修碩士　FYY蛻變獲網民讚：正過以前好多

娛樂 12:21 2024/03/12

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馮盈盈被讚是時間管理大師！

前港姐冠軍馮盈盈近年重返校園，積極進修自我增值，於母校香港大學修畢食品市場管理及營銷學碩士課程。

昨日（3月12日），馮盈盈於社交平台上載一短片，分享學業與工作兼顧竅門，開首馮盈盈說道：「有人問我點樣一邊兼顧藝人工作，一邊讀碩士架？其實只要識得時間管理，每晚睡前寫下To-do list，將明天要做的事寫下，並且按重要性先後排序。」

其後馮盈盈分享另一時間管理竅門：「就是善用你坐車、等車和跑步的時間用來吸收知識，可以用來看書聆聽podcast節目。」

被讚「時間管理大達人」

馮盈盈續說：「第三，假設你要8點出門口，不妨早少少起身，咁就有一個多小時嘅學習時間啦，如果成功達到目標，不妨成功獎勵下自己，適當獎勵可以加強你的推動力。」

另外馮盈盈推介兩本書予網民，包括《思考的法則: 打造美好習慣的100個練習》和《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》。

香港小姐丨馮盈盈宣布碩士畢業　享受不斷學習增值被問轉行以三字回應

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學霸愛看BBC News

修畢碩士的馮盈盈增添一份知性美，難怪網民留言大讚：「同出道頭幾年既你，成個人完全唔同晒。」、「多謝老師！你分享得非常之好，我會跟呢個方法去做，女神真係美貌與智慧並重」、「依家呢個FYY, 真係正過以前好多」。

同時，網民亦讚盈盈咬字清楚：「不錯！叻叻。愈來愈養眼！正呀」和「清脆利落不再有懶音了！」

此外，某網民請教馮盈盈：「聽最新國際時事新聞，你係聽邊一個podcast channel? Thanks」，盈盈即回覆：「Global News Podcast (BBC News), Wall Street Journal What’s News, CNN Tonight」，愛聽BBC和CNN新聞，足見其視野廣闊。

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香港小姐丨馮盈盈堪稱絕世好家姐　「食營女神」FYY為病弟修讀營養學

FYY從讀書找回自我

馮盈盈可說是學霸港姐，身為第一屆DSE考生的她，當年考獲28分的佳績，順利入讀心儀的港大食品及營養學系。

近年除進修碩士課程外，2022年，她更成功考獲CFA Level 1考試(金融投資從業者專業資格認證），對於一個沒有經濟及商科底子的學生，可以合格已經是奇蹟。

馮盈盈於TOPick訪問裡稱透過學習改變思維，令她放下昔日的「包袱」，安心做自己。

同時，盈盈並說：「為何我會去讀書增值自己 ，學不同的東西 ，甚至考不同的試，只是希望令自己的修為更加深厚，可以令觀眾感覺更有深度。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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