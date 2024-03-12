癌症殺手｜男子抽菸30年患末期肺癌　靠1療法2個月後奇蹟治癒

▲ 台灣一名煙齡長達30年的男子確診末期肺癌，結果接受2個月放射治療後居然奇蹟治癒，腫瘤幾乎完全消失。

【吸煙/肺癌/癌症/放射治療/肺癌症狀/癌症治療】肺癌是本港癌症「頭號殺手」，吸煙人士患病風險尤其高。不過台灣就有一名煙齡達30年的男子，在患上末期肺癌後接受醫院的放射性治療，結果2個月之後居然奇蹟治癒，腫瘤幾乎完全消失，且沒有對男子的工作造成影響。

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綜合台媒報道，該名男子本身從事工程行業，因為工作壓力大而吸煙，煙齡長達30年。2023年9月，他突然感到呼吸急促，但當時以為只是慢性疾病，於是自行到藥房購買藥物服用。然而他的情況並未好轉，之後咳嗽更越發嚴重，他才終於察覺不對勁，遂前往聯新國際醫院求醫。

該院放射腫瘤科主治醫生王名華表示，男子進行胸部X光及支氣管鏡檢查，結果發現其氣道狹窄，並且在右肺門處發現一個4至5cm大小的腫瘤，經過切片檢查後確診為小細胞癌，顯示為末期肺癌。所幸男子的腫瘤只有局部擴散，並未擴散至其他器官。

與男子商討及評估過後，王名華決定採用「好神刀」（Halcyon 2.0）高效能放射治療直線加速器，為對方進行放射性治療。經過2個月療程、共35次治療後，男子的肺癌腫瘤幾乎完全消退，令男子及其家人非常慶幸，繼續接受後續的追蹤及治療計劃。

男子表示，當初得知自己確診末期肺癌時有如晴天霹靂，後悔沒有及時戒煙，不知道該如何面對；所幸家人一直鼓勵他接受治療，而他看著病情隨著治療逐漸好轉，亦對放射治療的效果感到訝異。他又指自己進行治療後無需住院，甚至可以正常工作，因此對治療效果十分滿意。

王名華表示，「好神刀」是新一代的智能放射治療設備，採用即時影像對位，能掌握腫瘤動態，即時調整提升腫瘤控制成效，以提高治療精準度，而且副作用亦較少。他又呼籲民眾定期進行肺癌篩檢，及早發現並治療，可針對病情採取更多樣的治療手段。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60-80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

預防方法

關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙，避免長期逗留空氣污染環境、吸入石棉等工業塵埃等。

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責任編輯：羅嘉欣