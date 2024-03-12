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胡子彤拍《九龍城寨》下巴縫完14針繼續打　黃浩然盼《家族榮耀》出埠拍第三輯

娛樂 13:12 2024/03/12

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《九龍城寨．圍城》導演鄭保瑞，以及演員古天樂、任賢齊、林峯出席發布會。

阿里大文娛集團與寰亞傳媒集團昨日（3月11日）於香港國際影視展（FILMART）舉行「雙擎驅動．灣區之輝」戰略合作發佈會。

會上播出多套重頭節目的預告片，有份參演電影《九龍城寨．圍城》和劇集《家族榮耀之繼承者》的演員，包括古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、羅子溢、王敏奕、陳靜、余安安、黃浩然、許紹雄、梁靖琪等亦有分享拍攝趣事，現場星光熠熠，非常熱鬧。

【九龍城寨】古天樂回味80年代香港　洪金寶高興可繼續拍香港電影

古天樂飾演「龍捲風」

古天樂在電影《九龍城寨．圍城》中飾演「龍捲風」一角，主持問他為角色做了什麼準備功夫時，古天樂笑言：「睇多啲新聞報道同天氣報告，就知龍捲風係點。」主持反問對方：「所以個角色係比較鍾意講爛Gag？」導演鄭保瑞隨即回答：「你講中咗。」全場大笑。

活動後，林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑受訪時亦大談拍攝電影《九龍城寨．圍城》的難忘事。劉俊謙說：「每日拍16、17個鐘起跳，有一日連續打咗24個鐘，去到最尾見到天光嗰刻就嚟虛脫，但嗰種情義係幾好。」張文傑補充指：「由天黑拍到天黑再到天光，我哋個妝又係全身血，痛苦但拍得開心。」

林峯不斷拉筋

林峯表示最難忘是煞科，劉俊謙、胡子彤和張文傑突然相視而笑高呼：「唔講得，等套戲上咗先。」林峯一臉茫然表示：「我想講唔捨得。」三位隨即鬆一口氣，場面搞笑。他續說：「每日喺片場不斷拉筋同打，拍攝過程係幾辛苦，事前都訓練咗一個月。但每日去到片場都睇到嘩嘩聲，因為搭咗成個九龍城寨出嚟，真係好犀利，希望大家到時入戲院睇。」

戲中包含大量打鬥場面，張文傑表示幸好沒有太大的受傷，但胡子彤的傷勢則較為嚴重。胡子彤說：「我下巴爆咗，縫咗14針。嗰時係拍攝最尾聲，縫咗針即刻返嚟拍，唔想影響大家進度。劇組照顧得我好好，因為拍攝現場好污糟，佢哋會即刻幫我整乾淨，多謝劇組。」

《家族榮耀》推出第二輯

另外，贏盡口碑的《家族榮耀》系列來到第二輯《家族榮耀之繼承者》，有份參演的林峯、黃浩然、余安安和梁靖琪再度聚頭，他們均表示拍攝得相當愉快。林峯說：「我哋電視台出身嘅演員，以前有機會一齊出埠，但近年少咗好多呢啲機會。今次拍呢套劇大家住同一間酒店，一齊生活咗幾個月，感覺非常良好。」余安安同意說：「收工都唔捨得走，等埋一齊食飯，放假會約埋睇戲、行街，好開心。」

發佈會上公布《家族榮耀》系列將開拍第三輯《家族榮耀之復仇聯盟》，黃浩然表示希望能原班人馬參演，他說：「當然想有呢個機會，因為成班人好開心，最希望可以一齊出埠。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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