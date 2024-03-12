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韓性侵犯｜曾性侵8歲女童致終生用尿袋　出獄戀童犯趙斗淳擅自外出遭檢控

休閒消費 12:28 2024/03/12

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趙斗淳曾性侵8歲女童致終生用尿袋。

南韓暴力性侵8歲女童致終身用尿袋的變態犯趙斗淳，於2020年12月結束12年刑期，返回居住地京畿道安山市，法院針對趙斗淳頒布夜間禁止外出、禁止出入校園等教育設施等命令。不過，去年底趙斗淳不顧警方管制曾私自夜間外出，今天（11日）被檢察官要求刑1年。

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綜合韓媒報道，現年72歲的戀童性侵犯趙斗淳，去年12月4日晚上9時，因為與妻子發生嚴重爭執後，離開安山市檀園區的住所，在社區遊走長達40分鐘，更故意在警方設置住處附近的防盜哨所徘徊，引發居民恐慌。

監視器管制中心接獲趙斗淳違反法令外出的警報後，檢方和安山保護觀察官將他帶返其住所。趙斗淳承認與妻子激烈爭吵才離家。

趙斗淳於2020年完成12年刑期出獄，但大眾一直對他重返社會深感不安。法院頒布出獄後夜間禁止外出（晚間9時至隔天清晨6時）、禁止飲酒（酒精濃度0.03%以上）、禁止出入校園等教育設施、禁止聯繫受害人並與其接觸（距離住處200米內）等命令，一旦趙斗淳違反上述規定，都有可能被判處3年以下徒刑、或是1000萬韓圜（約5.97萬港元）以下罰款。

水原地方法院安山分院刑事第5單獨庭昨日（11）開庭審訊，對於涉嫌違反電子裝置如電子腳鐐等配戴法律的趙斗淳，檢方向法官求處1年徒刑。趙斗淳的辯護律師坦承犯案，並發誓不會再犯，要求法官輕判，預計本月20日宣判。

性侵女童案發經過

2008年12月11日，趙斗淳誘拐當時年僅8歲的女童娜英（化名），至學校附近的教會廁所性侵。娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，於是他將娜英的頭部猛撼馬桶水箱頭，更不斷對她掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，身體永久受損，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。趙斗淳被判監12年，事件後來改編成電影《素媛》。

趙斗淳在2020年12月出獄回家後，因被歸類為沒有工作能力的老人，因此可申請為65歲以上長者而設的養老金。趙斗淳妻子亦因長期病患難以求職，夫妻無以維生，每月可以領取140萬韓圜（約8,400港元）的貧困補助金。

他曾被捕捉步出家門的畫面，期間有3名警員貼身陪同外出。2021年，他在家中遭陌生男子持鈍器襲擊，頭部被打傷需入院治療。有當地傳媒影到他頭上貼上膠布，接受調查後離開警局的畫面。

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責任編輯：王明芳

虐兒 罪案 安山市 南韓

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