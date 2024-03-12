港男VS陸男｜內地女列陸男拍拖7大優點　反批港男2件事：女友唔係陪你捱窮

▲ 內地女列陸男拍拖7大優點，反批港男2件事指：「女朋友唔係陪你捱窮。」

不同地方的男女生，都各有優缺點，不過以尋找談戀愛對象來說，適不適合也不應以一兩個缺點來決定對方好壞。內地有一名女生於網上討論區發文，表示自己兜兜轉轉還是喜歡內地男生，又大讚他們大方專一，相反卻大數港男兩大缺點。

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與內地男拍拖7大優點

該名內地女生於Dcard上發文表示，她在兜兜轉轉之下還是喜歡內地男生，因他們較大方，願意為女生花錢，而且「專一、儀式感滿滿」，她又列出內地男生的7大優點：

1. 答應過的事必定做到，從不許空頭承諾

2. 出去應酬會隨時報備，出差的每晚都會和她掛著電話睡覺

3. 手機隨便查看，和她在一起時手機直接甩給我

4. 手機屏幕是她的照片

5. 每天都會給她拍一大堆照片，有時候更會幫忙修圖

6. 主動發朋友圈公開，大方將我介紹給家人朋友

7. 平時想買甚麼就買甚麼，紀念日會送花，平時也會送禮

內地女狠批港男2件事

她又批評港男打扮普通，而且非常吝嗇，勸喻女生趕緊和港男分手，表示「女人的青春不是來陪你捱窮」，反指與內地男生一起才是健康戀愛，每日都能把自己打扮得漂漂亮亮。

帖文一出，引大批網民留言指版主是「拜金女」，談戀愛只為找一個肯為你花錢的人；又有內地男生批評版主不要把內地風氣帶到香港，女生應該要懂得自己賺錢，而非一直依靠男生。

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責任編輯：王明芳