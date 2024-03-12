婚後事｜王敏奕演小三冧招盡出　「大台家嫂」零包袱坐羅子溢大髀超誘人

▲ 王敏奕（Venus）在《婚後事》的表現相當亮眼！

王敏奕（Venus）在劇集《婚後事》中演小三表現亮眼，大獲好評，昨晚（3月11日）的一集中更是冧招大晒冷！

昨晚的《婚後事》是第三部曲《錯愛》的第一章，全集有三個視點，順序為善仁（羅子溢飾）的「錯愛都是明知故犯」、天暉（羅天宇飾）的「錯愛都是後知後覺」。

然後，再回到善仁的「我愛你 不等同 你愛我，就是錯愛」，前兩個視點解釋了兩種錯愛-「不應該的愛」及「錯過了的愛情」，最後一個是善仁明知是錯愛仍決定與Mira的開始後，因明白到自己不能以同等忘我及投入的程度回應Mira（王敏奕飾）的愛、感到唏噓和心痛！

婚後事丨王敏奕爆喊騷演技被封「李佳芯2.0」 結尾插播《無人之境》成神來之筆

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婚後事丨Mira與善仁發生關係

劇情講述善仁因洽談《婚後事》版權事宜與Mira再度相遇，Mira在善仁的保護下逃過媒體追訪；同車期間Mira因再被觸動向善仁送吻，熱情再被燃燒的二人終發生關係。

決心忘掉前妻明芯（陳自瑤飾）Move On的善仁，提出與Mira發展並同居，令早已迷戀善仁的Mira喜上眉梢。Mira的體貼、可愛及無條件付出令善仁原本亦愛得甜蜜，可惜及後與因女兒潘悅（鄭淽月飾）及父親潘良（煒烈飾）的介入及影響起了暗湧，背負太多的善仁發現自己根本無能力回報Mira的愛。

另一邊廂，Mira好友天暉得悉Mira與善仁拍拖後心裏刺痛，但為幫輕Mira仍甘願隨傳隨到做阿四，最終天暉難忍Mira「呼之則來、揮之則去」打翻醋罈，並驚覺自己早已愛上Mira。

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婚後事丨王敏奕演可愛小三

無論是一夜激情後的綿綿情話、或是「後樓梯撐枱腳」場口，敏奕均將其可愛特質表露無遺，因而由「最美小三」升呢「最Gfable可愛小三」，網民更高呼Mira魅力沒法擋：「咁Gfable，係男人都沉」、「又樣靚，又有身材，又有美腿，又要唔嫌你窮，點算？」

為了不讓善仁備受世俗眼光的壓力，Mira主動提出在後樓梯撐枱腳，更體貼地為善仁事先張羅好外賣。悉心備餐的Mira甫見到善仁先來個「飛躍式熊抱」，並傻氣又天真地發表愛的宣言：「就算同你做對苦命鴛鴦哩，都係好浪漫嘅！」

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婚後事丨王敏奕坐羅子溢大髀

Mira與善仁發生關係後，穿著善仁的恤衫坐在善仁大腿上綿綿情話一幕，除了「頭先係一刻sparkle，冇壓力架」、「都話我唔係要天長地久，都話以感覺行先咯」。

為了不給善仁壓力的說話女友力滿分外，敏奕全程冧到漏的表情及甜笑，和一雙因備受愛情滋潤而炯炯有神及水汪汪的天真大眼亦相當吸睛！

加上場口偏黃昏色調的燈光打在敏奕滿是粉紅氣泡的臉上，與子溢以溫柔的微笑反應，令整幕浪漫指數爆燈！

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