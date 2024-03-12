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家事百科︱男子離婚後不聞不問消失多年 兒子病逝出現與前妻搶保險金

家事百科 12:34 2024/03/12

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《法證先鋒V》劇照

婚姻的終結，理論上不會影響對子女的愛。馬來西亞卻有一名男子，離婚後對前妻及幾名兒子不聞不問，全靠前妻售賣糕點撐起全頭家，其中一名兒子不幸因病離世，他竟取走該名兒子的公積金及保險賠償金，再銷聲匿跡。長子在社交網站寫出自己的經歷，數落該名男子不負責任的行為。

該名男子在社交網站上講述自己的經歷，爸爸媽媽在他們很年幼的時候已經離婚，媽媽靠售賣糕點含辛茹苦養大他及弟弟。自從爸媽離婚後，他不曾再見過爸爸，他打心底已經認定爸爸是不負責任的男人。

禍不單行，弟弟在3年前因病離世，豈料消失多時的爸爸卻突然出現，並取走了弟弟遺下的公積金戶口和保險賠償金，媽媽最後只拿到四分之一。

爸爸消失那麼久突然現身拿走保險金，這對我們來說太不公平了！

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

該名男子表示，自從弟弟患病後，媽媽更加努力工作賺錢給弟弟治病，爸爸從來不曾探望及提供協助，直至弟弟離世卻突然出現。

爸爸拿了弟弟的遺產後，就又消失了，電話也撥不通。

男子的經歷引起網民熱議，紛紛留言撻伐該父親不負責任，更有留言鼓勵男子與爸爸脫離關係，以防再有類似事件發生。

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