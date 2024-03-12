  • 24°C
香港時間 : 2024312日 (週二) 16:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全︱52歲男常偏頭痛揭寄生蟲腦内產卵　醫生：與愛吃這種食物有關

食用安全 16:14 2024/03/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

52歲男常偏頭痛，揭寄生蟲腦内產卵！醫生：與愛吃這種食物有關。

【食用安全/寄生蟲/食安中心/偏頭痛】生肉一定要徹底煮熟才進食！美國一名男子因嚴重偏頭痛求醫，結果經檢查發現大腦中竟有寄生蟲，甚至在腦内產卵。醫生懷疑，很可能是因男子愛吃未煮熟的煙肉所致。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

綜合外媒報道，該病例近日被刊登在《美國期刊病例報告》上。52歲的患者原本就有偏頭痛、二型糖尿病及肥胖病史，近4個月以來偏頭痛加劇，服用原本的藥物不見效，於是求醫。

經過電腦斷層與核磁共振造影檢查發現，他的大腦腫脹，有多個囊腫。傳染病專家又證實，患者腦中有一種名為「豬肉絛蟲」的寄生蟲存活，甚至在腦内產卵，刺激了頭骨下組織，導致他嚴重頭痛。加上血檢結果，患者最後確診為神經囊蟲病，服用抗寄生蟲、消炎藥物治療，2星期後病情好轉。

寄生蟲於患者腦内產卵。（圖源：美國期刊病例報告）

食用未煮熟培根所致

醫生認為，患者很可能因為愛吃較軟的未煮熟煙肉，期間吞嚥了微小絛蟲卵進入體内，經血液由腸道傳送至大腦。而絛蟲本身帶有大量的刺或鈎附著在宿主身上，吸收營養及排出廢物；同時擁有雌雄生殖器，可成熟產卵。

醫生警告，「豬肉絛蟲」的幼蟲囊腫可感染身體部位引起發炎，約8成患有神經囊蟲病患者會癲癇發作，因此出現偏頭痛須提高警惕。神經囊蟲病更具有傳染性，同住家人與患者同食有機會被感染；患者應勤加洗手，避免蟲卵傳播。

食安中心：做足3步驟安全進食豬肉

據本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊早前接受訪問時指，寄身在人體內的絛蟲最長紀錄達30多米。大部分感染絛蟲的患者都沒有症狀，有部分人會經常感到肚漲、肚痛、大便不暢通、容易嘔吐，亦有些人會開始消瘦，而有少部分人會在大便內發現蟲卵，或痾出整條蟲。

他表示，肉類方面以豬肉傳染絛蟲的風險為高；而免治肉在攪碎過程中，有機會將絛蟲也一併攪拌至其中，因此免治肉亦比整塊肉的傳染性為高。他建議要將肉類徹底煮熟，如果是整塊肉烹煮，要燒到140度以上，若果是免治肉，也要燒到160度以上，才可以把蟲徹底消除。

此外，食安中心亦有對進食豬肉提出一系列建議：

  • 豬肉必須徹底煮熟才可食用，中心部分須在攝氏75度或以上持續烹煮至少15秒。
  • 如豬肉在烹煮後仍有粉紅色肉汁流出或豬肉中心部分呈紅色，便應再行烹煮，直至熟透。
  • 享用火鍋時應使用兩套不同的筷子和用具來處理生和熟的食物，同時要避免把過多食物擺放在檯上，以防生熟食物交叉污染。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

食用安全｜日本買現切三文魚驚見寄生蟲蠕動　網民籲認住1款切勿生食
11:46 2024/03/11
食用安全｜日本買現切三文魚驚見寄生蟲蠕動　網民籲認住1款切勿生食
食用安全︱旅行狂吃淡水魚生　男子發燒逾月現3徵狀求醫揭染寄生蟲【附預防寄生蟲4大要點】
18:37 2024/03/01
食用安全︱旅行狂吃淡水魚生　男子發燒逾月現3徵狀求醫揭染寄生蟲【附預防寄生蟲4大要點】
食用安全｜1個月發燒3次揭染兩種「要命」寄生蟲　男患者：曾進食過魚生蛇肉【附2大預防措施】
17:28 2024/02/28
食用安全｜1個月發燒3次揭染兩種「要命」寄生蟲　男患者：曾進食過魚生蛇肉【附2大預防措施】

你可能感興趣

食用安全｜日本買現切三文魚驚見寄生蟲蠕動　網民籲認住1款切勿生食
11:46 2024/03/11
食用安全｜日本買現切三文魚驚見寄生蟲蠕動　網民籲認住1款切勿生食
食用安全︱旅行狂吃淡水魚生　男子發燒逾月現3徵狀求醫揭染寄生蟲【附預防寄生蟲4大要點】
18:37 2024/03/01
食用安全︱旅行狂吃淡水魚生　男子發燒逾月現3徵狀求醫揭染寄生蟲【附預防寄生蟲4大要點】
食用安全｜1個月發燒3次揭染兩種「要命」寄生蟲　男患者：曾進食過魚生蛇肉【附2大預防措施】
17:28 2024/02/28
食用安全｜1個月發燒3次揭染兩種「要命」寄生蟲　男患者：曾進食過魚生蛇肉【附2大預防措施】
食用安全 健康問題 傳染病 寄生蟲 豬肉 頭痛 囊腫 網絡熱話