英國王室｜凱特王妃P圖風波發酵　英媒再揭3張王室疑似改圖：路易王子缺中指？

▲ 英國媒體於是翻查過往的王室照片，發現最少有3張疑有修圖痕跡。

【英國王室/凱特王妃/改圖/王室P圖/克隆氏症】英國凱特王妃「P圖」風波持續，王室前日（10日）發佈凱特與3子女的最新合照，被發現有多道處理過的痕跡，導致6間國際通訊社先後把照片下架。昨日（11日）凱特王妃正式就事件致歉，承認「作為業餘攝影師，有時會嘗試修圖」。英國媒體於是翻查過往的王室照片，發現最少有3張疑有修圖痕跡，包括威廉一家的黑白全家福，以及已故女王伊利沙伯二世的照片，再度引起揣測。

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凱特王妃｜黑白照全家福3個位出事

英國媒體翻查多張懷疑照片有修圖痕跡的照片，包括威廉一家的黑白全家福，有人發現當中至少3大疑點。照片中路易王子左手搭在椅子扶手上，發現左手猶如被截肢般缺少了中指。此外，仔細發現威廉與路易兩腿中間，異常地多了一條腿，然而路易的右腿疑似消失，右腳的黑色鞋消失。而威廉及凱特又看來只得一隻腳，加上黑白照令人更加不寒而慄。

不過有王室消息人士澄清，路易當時似乎只是自己「屈起」了中指，有關「多了一條腿」的疑點，解釋可能是光線及角度問題，呼籲外界無須揣測。

▲ 英國王室威廉一家的黑白照全家福出現3個詭異點，包括：路易王子和凱特王妃。（相片來源：IG圖片）

英國王室｜女王與菲臘親王合照手部陰影

另一張懷疑被修圖的照片為2020年菲臘親王99歲生日時發布，與已故女王伊利沙伯二世在溫莎堡的合照。據悉當時已有網民發現，女王的右手有不自然的陰影，而且手錶錶面光線不自然，懷疑手部經過剪貼。

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英國王室｜女王與曾孫合照的梳化疑合成

第三張備受質疑的照片為女王與曾孫的合照。照片於女王在離世前數星期於在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡拍攝，合照內有凱特和其中多名曾孫。有網民發現照片中的梳化，女王右邊梳化疑似出現接駁痕跡，懷疑照片以多於一張相片合成。

▲ 英國王室發佈凱特與3子女的最新合照，疑因照片有被處理過的痕跡，再度引起揣測。（相片來源：IG圖片）

凱特王妃｜溫馨合照現P圖風波

自英國凱特王妃（Kate Middleton）自1月17日入院接受腹部手術後，需休養3個月，暫停所有公務。王室於10日發佈凱特與3子女的最新合照。不過，同日稍後時間一眾通訊社卻把照片撤下，疑因照片有被處理過的痕跡，比較明顯包括：夏洛特公主有一個袖子的部分不一致、凱特「模糊的右手」、夏洛特的裙擺邊位不自然，以及路易小王子腳邊的地面瓷磚凸起。

於3月11日英國王室儲妃凱特發文，為新照片的修圖風波致歉，並承認「改圖」。

就像許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修改圖片。

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責任編輯：王明芳