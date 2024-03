金曲《All By Myself》主唱者Eric Carmen逝世　終年74歲

▲ Eric Carmen逝世,終年74歲。

活躍於1970至80年代歌壇的美國男歌手Eric Carmen逝世,終年74歲。Eric Carmen生前曾創作出《All By Myself》等眾多經典歌曲的,他的妻子Amy Carmen在今日(3月12)在亡夫的網站宣布此不幸消息。

▲ Amy Carmen在網上公布丈夫離世的消息。

《All By Myself》紅遍全球

據《Variety》報導,Amy Carmen在今日於丈夫的網站寫道:「我們懷著巨大的悲傷宣布Eric Carmen去世的心碎消息。周末,我們可愛、充滿愛心、才華橫溢的艾瑞克在睡夢中去世了。他很榮幸的了解到,幾十年來,他的音樂感動了許多人,並將成為他永恆的遺產。」

同時附上Eric Carmen在1977年個人專輯《Boats Against the Current》內歌曲《Love Is All That Matters》的歌詞:「Love is all that matters Faithful and forever」不過並未有透露丈夫的死因和離世日期。

Eric Carmen在1960年代與另外3人組成樂隊Raspberry,憑藉單曲《Go All the Way》成名。

不過樂團在1975年解散,他之後展開個人發展,經典歌曲除《All By Myself》外,還有《Never Gonna Fall in Love Again》、《Hungry Eyes》等。