金曲《All By Myself》主唱者Eric Carmen逝世 終年74歲
娛樂 12:44 2024/03/12
活躍於1970至80年代歌壇的美國男歌手Eric Carmen逝世，終年74歲。Eric Carmen生前曾創作出《All By Myself》等眾多經典歌曲的，他的妻子Amy Carmen在今日（3月12）在亡夫的網站宣布此不幸消息。
《All By Myself》紅遍全球
據《Variety》報導，Amy Carmen在今日於丈夫的網站寫道：「我們懷著巨大的悲傷宣布Eric Carmen去世的心碎消息。周末，我們可愛、充滿愛心、才華橫溢的艾瑞克在睡夢中去世了。他很榮幸的了解到，幾十年來，他的音樂感動了許多人，並將成為他永恆的遺產。」
同時附上Eric Carmen在1977年個人專輯《Boats Against the Current》內歌曲《Love Is All That Matters》的歌詞：「Love is all that matters Faithful and forever」不過並未有透露丈夫的死因和離世日期。
Eric Carmen在1960年代與另外3人組成樂隊Raspberry，憑藉單曲《Go All the Way》成名。
不過樂團在1975年解散，他之後展開個人發展，經典歌曲除《All By Myself》外，還有《Never Gonna Fall in Love Again》、《Hungry Eyes》等。
撰文 : TOPick柴犬出動