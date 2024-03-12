超市大搜查｜9款保濕精華大比拼　4款A級高效保濕最平$78

▲ 9款保濕精華大比拼，4款A級高效保濕最平$78。

【護膚／美容／化妝／保濕／精華液／精華/女性用品】不少女士習慣使用保濕精華，為臉部加強保濕及修護。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測9款保濕精華，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最佳的款式，當中包括菊正宗、MEDIHEAL、LA ROCHE-POSAY等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1475日圓（約78港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

最新影片：

3大標準評測保濕精華

《LDK》指出，皮膚會隨著年紀增長而逐漸缺少水分、失去彈性，老人斑、暗淡皮膚、毛孔瑕疵等逐漸浮現；此時不少女士都會選擇使用保濕精華，為皮膚進行修護和保濕，以助抗衰老。

《LDK》以3大標準評測美白乳液：

保濕力： 測試員把產品塗抹在受測者的手臂上，經過一定時間後以專業儀器測量皮膚水分含量，並比較使用前後的水分含量。

測試員把產品塗抹在受測者的手臂上，經過一定時間後以專業儀器測量皮膚水分含量，並比較使用前後的水分含量。 成分： 由專家檢查產品標籤，分析及評估各種成分。

由專家檢查產品標籤，分析及評估各種成分。 使用感：受測者實際使用產品後，針對產品的使用便利性和效果進行評分。

9款保濕精華

▼ 點擊圖片放大

評測結果顯示，「菊正宗 日本酒美容液NA5」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價僅為1475日圓（約78港元）。

「菊正宗 日本酒美容液NA5」擁有出色的保濕力，是9款產品之中唯一在保濕力上獲得5分滿分的款式。專家表示，其質感雖然較濃稠，但非常容易與肌膚融為一體，測試結果發現皮膚水分含量在靜待一段時間後仍然不見大變化，可見產品保濕效果非常好；而產品亦有不少高效保濕成分，例如神經醯胺、菸鹼醯胺等，適合任何人士使用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣