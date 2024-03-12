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超市大搜查｜9款保濕精華大比拼　4款A級高效保濕最平$78

保健美顏 15:55 2024/03/12

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熱門 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

9款保濕精華大比拼，4款A級高效保濕最平$78。

【護膚／美容／化妝／保濕／精華液／精華/女性用品】不少女士習慣使用保濕精華，為臉部加強保濕及修護。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測9款保濕精華，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最佳的款式，當中包括菊正宗、MEDIHEAL、LA ROCHE-POSAY等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1475日圓（約78港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測保濕精華

《LDK》指出，皮膚會隨著年紀增長而逐漸缺少水分、失去彈性，老人斑、暗淡皮膚、毛孔瑕疵等逐漸浮現；此時不少女士都會選擇使用保濕精華，為皮膚進行修護和保濕，以助抗衰老。

《LDK》以3大標準評測美白乳液：

  • 保濕力：測試員把產品塗抹在受測者的手臂上，經過一定時間後以專業儀器測量皮膚水分含量，並比較使用前後的水分含量。
  • 成分：由專家檢查產品標籤，分析及評估各種成分。
  • 使用感：受測者實際使用產品後，針對產品的使用便利性和效果進行評分。

9款保濕精華

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評測結果顯示，「菊正宗 日本酒美容液NA5」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價僅為1475日圓（約78港元）。

「菊正宗 日本酒美容液NA5」擁有出色的保濕力，是9款產品之中唯一在保濕力上獲得5分滿分的款式。專家表示，其質感雖然較濃稠，但非常容易與肌膚融為一體，測試結果發現皮膚水分含量在靜待一段時間後仍然不見大變化，可見產品保濕效果非常好；而產品亦有不少高效保濕成分，例如神經醯胺、菸鹼醯胺等，適合任何人士使用。

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責任編輯：羅嘉欣

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