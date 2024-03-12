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永久拒載︱不滿被國泰航空永久拒載 上海媽媽兩次敗訴細節曝光

休閒消費 13:02 2024/03/12

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上海一名女子不滿被國泰航空因永久拒載告上法庭。

擾亂航空秩序，後果可以很嚴重。上海一名女子不滿被國泰航空永久拒載，逐將國泰航空公司告上法庭，兩次審訊被法院駁回申述，細節最近也曝光。

綜合内地傳媒報道，事發前年7月，涉案的方姓女子在上海浦東機場準備乘坐國泰航空航班，帶女兒前往香港參加入學考試。案情指出，由於找不到入境簽證被拒絕登機，方婦則與國泰航空職員發生爭執，繼而發生肢體衝突。

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方婦在微博上講述自己的經歷，指自己找不到入境簽證時，曾經向航空公司的職員求助，但沒有人理會她的要求。當地警方當時接報前往處置，雙方達成了口頭和解。

打了幾十個客服電話，沒有任何人回應我疫情期間帶著一個幼兒，一個11歲的孩子，孩子還在機場哭鬧，工作人員十分冷漠，居然叫我孩子一個人飛香港。

方婦其後在行李箱找到入境簽證，由於錯過登機時間，她和女兒改簽航班，豈料再次辦理報到時，她卻收到一份「拒絕運輸通知」，上面列明她被航空公司永久拒載。

國泰航空出具的永久拒載通知書。

兩次審理均敗訴

方婦一怒之下，將國泰航空告上法庭。國泰航空委托訴訟代理人說，方婦因找不到入境簽證被拒絕登機後，對職員進行各種辱罵，她更將責任推給航空公司的職員，包括給她提供下載服務，國泰強調無論頭等艙或經濟艙均不提供下載服務。

方婦則認為，國泰航空公司服務意識淡薄，導致雙方矛盾升級，侵犯了其人格權益，要求航空公司停止侵權、公開賠禮道歉並賠償損失。法院一審駁回了方婦的全部訴請，方女士選擇上訴，二審維持原判。

上海市第一中級人民法院立案庭劉佳法官表示，旅客如果發泄自己的負面情緒，有可能對其他旅客產生負面影響，而這種負面影響有可能帶到機艙內，因此哪怕是在機場發生干擾公共秩序的行為，也會對航空安全造成直接影響。

不過，他也指出航空公司作為高端服務的提供者，應當懂得充分紓解旅客情緒的重要性，如果當時航空公司對方女士的服務能夠更貼心，在出具拒載決定時，能夠設置一定梯度作為緩沖，例如說先拒載單次或拒載一定期限，或許可以避免本案糾紛的發生。

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