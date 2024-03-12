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退休置業︱港媽搵$700萬退休盤列8大要求　網民熱推呢幾個屋苑：最緊要配套好

家事百科 16:41 2024/03/12

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港媽搵$700萬退休盤列8大要求，網民熱推呢幾個屋苑。

想擁有理想的退休生活，便要提早做好準備。近日有港媽於網上發文，表示欲以700萬元購置一個適合退休居住的單位，並詳列8大條件，包括有會所、就近鐵路、附近有小型商場等，希望網民推介適合的屋苑。貼文一出引起討論，有人認為交通方便是次要，有1個條件更重要。

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港媽欲以700萬換2房單位

樓主於「親子王國」討論區以「請推介適合退休屋苑」發帖，指自己年紀漸大，開始計劃未來的安排，打算以700萬元換一個適合退休居住的2房單位，並列出8大條件，

希望不是open kitchen（開放式廚房）, 有會所，樓齡10-15年內 （怕太舊再住就好多維修問題），有鐵路，唔好太多人，最好樓下有個小型商場，老咗想行下都唔駛驚人多車多，有會所可以做運動。

樓主表示，火炭御龍山或馬鞍山迎海都是心儀的選擇，但稍微超出預算，遂詢問網民意見。

網民：最緊要配套好

帖文一出引起討論，有網民列出適合退休居住的屋苑條件，「落樓即有地鐵，的士站」、、「我退休會選管理費平，樓下有商場食肆，近地鐵」，亦有網民認為交通並最重要，「退休我會選擇住在主要親人屋企附近、方便大家照應」、「最緊要社區生活配套好，日日可以落街飲茶買餸行公園，會所交通比較次要」、「覺得就近醫院都重要」。

不少網民都根據樓主所列的條件推介適合的屋苑，「火炭好過馬鞍山，去威爾斯或診所都好近，出金鐘去羅湖一程車」、「天水圍Wetland ? 低密度，唔多人，有clubhouse，不過要搭輕鐵先去到西鐵站」、「我會揀愉景灣，真正適合退休嘅地方」、「珀麗灣，有山有水自成一角好舒服」、「朗屏8號，朗城滙，世宙，都係朗屏站上蓋或隔離，5分鐘步行到大橋街市，周邊生活圈衣食住行方便」。

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責任編輯：王明芳

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