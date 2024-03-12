兒童增高︱春天長高速度快冬天3倍　中醫推介3款增高湯水促進生長激素【附增高食物】

▲ 春天長高速度快冬天3倍，中醫推介3款增高湯水促進生長激素。

【增高/長高/身高/發育/湯水食譜】很多父母都希望孩子快高長大，英國有研究證實，春天日照充足，加上小朋友運動量增加，刺激生長激素的分泌，兒童在春天長高的速度，比冬天快將近3倍。TOPick整合中醫意見，推介3款有助增高發育的湯水。

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長高與腎和脾有關

註冊中醫梁尹倩（Cinci）曾在facebook專頁「CheckCheckCin」指出，中醫理論認為長高與腎和脾有關，「腎為先天之本」、「腎主骨生髓」，腎氣充足，則骨骼生長迅速；而「脾為後天之本」、「脾為氣血生化之源」，吸收好自然有助長高。

中醫推介增高食物

養好小孩的脾胃功能，有助吸收食物中的營養，以助長高，平日可適量食用有健脾胃功效的食物，例如淮山、白扁豆、薏米、蓮子、番薯、薯仔等；少吃容易損傷脾胃功能的生冷食物。

腎氣與生長發育有著密切關係，熬夜傷腎，所以要早睡。平日亦不妨適量食用有補腎功效的食物，例如黑芝麻、黑木耳、黑豆、烏雞，以及果仁類如核桃、花生、開心果、栗子等。

如果小朋友較同齡小朋友矮小，宜諮詢醫師辨證論治，注意日常飲食，充足睡眠及適量運動都不可或缺。以下2款是健脾養腎長高湯︰

淮山粟米牛蒡鷓鴣湯

功效︰健脾養腎，強筋骨，有助兒童發育長高。

材料︰

新鮮淮山1 根

粟米 1根

牛蒡 1根

核桃 3枚

腰果 30克

栗子 80克

鷓鴣 1隻

夕即沖米水粉 1包

做法︰

1. 材料洗淨備用，鮮淮山去皮切大塊；粟米去皮切段；牛蒡用刀或揉成團的錫紙把外皮刮走後切段；栗子去殼去衣；鷓鴣汆水備用。

2. 鍋內加入2500毫升水，加入所有材料，武火煮至水滾，改文火煮1.5小時， 調入適量鹽即可。

紅蘿蔔粟米黑豆栗子湯

功效︰補益滋潤，健脾養胃。

材料︰

新鮮淮山1根

紅蘿蔔1根

粟米1根

花生30克

黑豆30克

栗子80克

蜜棗2枚

做法︰

1. 所有材料洗淨，鮮淮山、紅蘿蔔、粟米去皮切塊備用，栗子剝殼。

2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

Facebook專頁「Dr Eason-醫神BB」的註冊中醫師亦分享以下湯水，可以幫助孩子改善睡眠質素，睡得好自然更容易增高。

粟米淮山百合湯

功效：改善小朋友睡眠質素，令生長激素發揮更大作用。

材料：

鮮淮山 1條

茯神 30克

鮮百合 1粒

蓮子 30克

燈芯草 5-8扎

粟米1條

瘦肉適量

做法︰所有材料加4-5升水煲滾，再轉慢火煮45分鐘即成。

3個方法可以促進長高

1. 入睡時間

晚上11時至1時生長激素最為活躍，因此小朋友最好早於這個時間睡覺。

2. 養脾胃

平時可加一些鮮淮山煲飯或煲湯，能改善脾胃功能，更有效吸收營養。

3. 攝取維他命D

小朋友每日戶外做運動15分鐘，已能產生足夠維他命D，軟骨細胞生長得更快。

內容獲「CheckCheckCin」及「Dr Eason-醫神BB」授權轉載。

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責任編輯：王明芳