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卡拉OK丨90年代飛圖一姐近況曝光　梁雁翎曾選亞姐登六變銀髮族

娛樂 17:31 2024/03/12

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梁雁翎近照曝光！

「你對我像霧像雨又像風...」聽到這句歌詞，大家一定會諗起9一代「卡拉OK女王」梁雁翎，於90年代紅過一陣子的梁雁翎（Annie）早年淡出樂壇，7年前返港舉行演唱會，近年又過著低調的生活！

斷捨離撕破舊相？

梁雁翎數年前開始進駐內地抖音平台，她不時分享生活日常，近年喜愛斷捨離的她分享一段短片，見梁雁翎拿著一條1993年穿過的歌衫連裙子。

她說道：「這條裙子是春晚的演出服，現在穿不了啦，我給它掉啦，下面的(裙子)由我穿，上面給小姑娘。」

原來梁雁翎以前幾念舊，除了歌衫和鞋子保存多年，以前的海報和靚相也保存得好好，但是要斷捨離的她，早前將靚相撕爛掉棄，難道往事不堪回首？

昔日花旦丨梁藝齡歷車禍決定退隱娛樂圈　「最具氣質任盈盈」近況曝光

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另外，今年8月便登六的梁雁翎變為銀髮一族，惟她沒多走樣，身型也不算肥胖，難怪可以穿回30年前的舊裙子。

網民也大讚：「不要說三十一年前，就是放到現在，顏值氣質都是很高級的，太漂亮了」、「臉一點都不老，還是要再打扮打扮」和「年輕時也是一位美人，現在也不錯」

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未夠資格選香港小姐

梁雁翎於1985年參加第4屆新秀歌唱大賽，最終沒有晉身決賽。同年她本打算參選港姐，但礙於不符合居港七年的要求，改為參與1985年第一屆亞姐選舉，同屆佳麗有黎燕珊、朱慧珊、葉玉卿及潘先儀。

後來，梁雁翎加入亞視拍劇和參與綜藝節目，其後她獲葉玉卿胞兄葉志銘賞識，二人於1986年成立飛圖娛樂，當年梁雁翎出資一百萬。

梁雁翎憑一曲走紅

呢位老闆親身當飛圖唱片歌手，結果梁雁翎憑歌曲《像霧像雨又像風》走紅，四年間共推出八張唱片。不過在盜版風氣猖獗下，飛圖經營不善，身為飛圖唱片主席（總經理）的梁雁翎於1996年宣佈提早退休。

1995年，梁雁翎跟醫生男友結婚後移民，其後她於美容院任職管理層，及至2000年開始她從事保險經紀，有指她曾因在金融風暴失利，虧損七至八位數。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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