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【7.21事件】控方指林卓廷挑起事端火上加油　林供稱被打傷問心無愧

社會 14:19 2024/03/12

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立法會前議員林卓廷。（資料圖片）

立法會前議員林卓廷與6名男子，涉於2019年7月21日參與元朗站襲擊事件被控暴動，案件今（12日）於區域法院續審。林卓廷續出庭自辯，控方盤問時指，林到元朗是故意挑起事端，令警方疲於奔命，林是為了火上加油而非保護市民。林否認說法，稱被打得那麼傷，問心無愧。

7名被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）均否認1項暴動罪，控罪指，他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

林卓廷今續自辯，控方盤問時提及，林到元朗因認為元朗可能會「出事」，但林到元朗前中西區已經發生衝突，質疑林為何不前往中西區。林稱不認為在中西區那麼激烈的場面可做些甚麼緩和局面。

控方續指出，林因為知道警方在港島區已動用大量警力，而故意入元朗挑起事端，令警方疲於奔命，藉此攻擊警方辦事不力。林表示絕對不同意，反問「我點知佢咁耐都唔嚟？我邊有水晶球」。

控方又指，林的目的是火上加油，並非保護市民。林稱當時曾叫市民別出閘，並勸人別動手，事前又聯絡警方驅散白衣人，「點演繹到火上加油呢？」。林又稱，他後來在車廂時已退無可退，「我俾人打到咁傷，我覺得問心無愧囉」。

控方另問及林，有否觀察到元朗不少村落的原居民較團結，法官陳廣池指該問題有問題，因原居民未必團結，中國人和美國人也未必團結。控方其後改問林，是否同意元朗村落的居民地域意識較強。林稱其父母有不少同學姓鄧，他們「鄉情重」，但林稱不知該如何理解地域意識。

聆訊明（13日）續。

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記者：陳曉欣

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