活在過去︱與前度分手十多年仍不忘懷　中女定期探訪前度獨居媽媽打聽消息

▲ 《空手道》劇照

青少年放學後，經常會偷偷繞道到達一個私人屋苑，他蹲在不遠處的樹底下，仔細觀察屋苑的周圍環境，端詳着出入的住客，目光最後停留在八樓的一個單邊單位。

他的記憶系統中，牢牢刻畫着那個單位的快樂回憶，他記得那裏地方很大，他的房間裏放滿了玩具。那個時候爸爸很高很壯，媽媽很年輕很美麗，而他則逍遙快樂。他懷念那間屋，更回味小時候那個幸福的家庭。

自從爸媽離婚後，他隨着媽媽搬到一個狹小的單位，家裏從此便再沒有歡笑了。青少年不止一次跟媽媽揚言：「我大個仔賺到錢會返去買番嗰個單位！」

中女的打扮十年如一日，她的髮型保留着年輕時的模樣，但髮絲已不再像以前的濃密了。她打扮花俏，依舊鍾情粉紅色，有時會略嫌身上穿得太多粉紅了，反而會顯得不搭調。

每個周末，她都會定期探訪一位獨居老人，別人眼中她很有愛心，很會照顧長者，但其實她不是沒要求的。老人家是她前度男友的母親，雖然她跟前度已分手超過十多年，對方經已結婚，但她仍渴求於他的母親處探聽得他的動態呢！

伯伯每朝都會準時出門，他身上的西裝剪裁明顯是過時了，那雙皮鞋也相當殘舊，但他仍不捨戰衣。他告訴家人外頭有很多人找他商議計劃，但其實每天他都是獨自耽在公共圖書館裏，讀報紙和打瞌睡，畢竟他退休已十多年了。

青少年、中女和伯伯都有一個共通點，他們都停留在人生某一個階段，拒絕前進。若要跳出舊有框框，活出彩虹，應該努力「Let Go」和「Move On」，快放下，積極向前看吧！

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