兒童便秘︱本港約兩成小學生有便秘問題 5個方面入手改善便秘問題

▲ 父母可以從5個方面改善便秘問題。

父母最重視幼兒3大事項——食得好、瞓得夠、屙得到。如果子女有排便問題，爸爸媽媽自然萬分擔心，不知是否攝取水份纖維不足，抑或是患病所致。究竟有哪些原因引致小朋友便秘？

在香港，小朋友便秘情況甚為普遍，近期有數據顯示香港有一至兩成的小學生出現便秘問題。便秘可以在不同年齡出現，甚至早於嬰幼兒期都有機會出現便秘問題。

兒科專科醫生林嘉儀表示，便秘的定義除了排便次數外，還包括其他徵狀。一般來說如果持續6個月，大部分時間一個星期大便次數少於3次、大便呈乾硬大塊或者呈現粒狀、小朋友需十分用力才可以排便，甚至排便時感到痛楚，都已屬於便秘。

便秘原因多方面

排便是生理需要，但眾多原因都可引致便秘。林醫生指，飲食上的轉變、水份吸收不足、缺乏纖維素以及心理性因素都可引致便秘。「例如換了不同配方的奶粉或加固時，小朋友的腸胃都需要時間適應，6個月大以前的小朋友不用補充額外的水份，當小朋友開始接觸加固食物後，可以額外補充水份，飲多些水。而有些小朋友飲食、健康都沒有問題卻還是便秘，可能是因為曾經有便秘的經驗，對排便留下疼痛的印象，導致抗拒排便，家長都需要多加留意。」

她說家長可以留意小朋友大便形態，從而了解有沒有便秘問題，大便的形態可以參考Bristol Stool Chart圖表（附表），如果大便常常呈Type 1/ Type 2的狀態，便有機會屬於便秘，有部分小朋友肛門可能因排便受損，導致大便有血絲。

可致肚脹肚痛胃口差

有部分便秘小朋友，因為排便感到痛楚會忍住不肯排便，情況持續可能會導致大便積聚於直腸，導致大便滲漏或肚脹；有部分亦都可能因為肚脹或間歇性肚痛，導致胃口差。

父母平常可訓練小朋友如廁習慣，因為便秘其中一個因素，是小朋友缺乏規律如廁習慣或者不適應新環境，例如開始上學，不敢跟老師請求去廁所，或者不習慣到住所以外的地方上洗手間，導致如廁習慣改變。

長期忍住不肯排便，導致大便阻塞可能需要灌腸處理，更對部分小朋友有機會造成心理壓力，都會加劇便秘情況。

另外香港小朋友功課繁重，缺乏運動亦是關鍵，因為運動可以幫助腸臟蠕動促進腸道健康。又或者有部分藥物，例如止肚痛藥或補鐵丸，亦有機會導致便秘。較為罕見導致便秘的原因，包括一些先天性腸道疾病或內分泌疾病。

改善有辦法

要改善小朋友便秘情況，家長可以從幾方面入手：

改善飲食習慣：要攝取充足水份，如小朋友都不愛飲清水，家長不能完全遷就小朋友飲其他有味道的飲料，要多用正面方式鼓勵小朋友在不同時間飲水，例如去做一些戶外活動或者去公園時，都可以鼓勵小朋友飲水。

湯水與蔬果攝取：除了飲水之外，還可以給小朋友於正餐時飲用多些湯水或者食一些水份較豐富的蔬果，例如瓜類、西瓜和梨，補充額外水份，而且原個水果除了水份外，還比起果汁有更多纖維。

膳食纖維的重要性：家長應盡量給小朋友多吃含豐富膳食纖維的蔬菜及水果，如紅蘿蔔、南瓜、菜心、橙、蘋果、香蕉和西梅；穀物選擇全麥或者糙米亦都含有較高纖維，在午晚餐都要有蔬菜。

減少加工食物：這類食物一般都是高糖及高脂肪，有機會影響胃口，從而減少小朋友吸收其他營養。

培養規律如廁習慣：教導小朋友不要忽略便意，如果感到想排便，就應該盡快去洗手間。如果小朋友習慣忍着，久而久之就會造成便秘。

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