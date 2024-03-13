港學生需更多自主空間    創多元出路    賽馬會鼓掌 • 創「成功」你程論壇    分享學生開拓前路心法

「人生勝利組」是甚麼？



是讀上大學「神科」，例如金融、貿易、法律科系，加入大企業，然後創業？還是尋找心中所愛，將興趣化為事業，並影響身邊人？

前者是香港的典型成功方程式，然而全球經濟和就業趨勢瞬息萬變，與其追隨社會定義的成就，創造自己的成就，也許更加海闊天空。

根據「學生能力國際評估計劃」（PISA）最新的研究數據，本港年青人與其他國家如日本、美國、加拿大、芬蘭等比較，學術能力高於平均水平。經濟合作暨發展組織（OECD）教育與技能局主任Andreas Schleicher解釋道：「在香港，家庭的資源在成績上影響不大，不少成績好的學生家境都不太好，外國則相反，家庭資源多寡，直接影響學生成績。」不過，心理健康、抗逆力及社交關係的數據上，則低於國際平均數。

▲ Andreas出席賽馬會鼓掌 · 創「成功」你程論壇，他表示這是香港較特別的學術活動，展示香港學生多元的一面。

心理健康與幸福感有莫大關係，他認為香港學生需要更多自主空間，發揮自己的創意，與同學合作完成自由答案的作業。「有趣的是，香港的小學生比較開心，因為小學的功課自由度較大。」同時，他也強調緊密的師生關係，才是建立學生健康心理的良藥：「香港的教師工作繁重，教學以外還有不少行政工作。如果在這些工作上省下幾個小時，與學生出外走走，學生得益更大。以芬蘭為例，百分之三十的教學時間與方式，由教師自行編寫，自由度極大。」

「贏在起跑線」概念深入民心，學生與家長都希望提早做好生涯規劃，然而單靠網上資訊或道聽途說，始終不夠全面。Andreas認為，學校需要主動帶領學生學習，了解世界上的人類、文化和工作上的差異，支援他們尋找屬於自己的路和獨有的幸福。

▲ 經濟合作暨發展組織（OECD）教育與技能局主任Andreas Schleicher（右五）與 「賽馬會鼓掌 ‧ 創你程計劃」督導委員會主席施穎茵女士（左四）一同參觀年青人主導的主題展覽及表演。

「多元出路」概念開始流行，「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」（CLAP@JC）正是為「再定義成功」而生，自2015年起支援十萬名學生的生涯發展，提供社區支援服務，培訓教師和社工，同時建立本地中學、青少年機構和企業網絡，為青少年提供教育、選擇和就業機會。

▲ 香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟（右二）、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（左二）、「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」督導委員會主席施穎茵（右一）及論壇的青年代表連佳麗（左一）為一連兩天的「鼓掌 ‧ 創成功你程」論壇揭開帷幕。

日前CLAP@JC於香港會議展覽中心舉行賽馬會鼓掌 • 創「成功」你程論壇，請來受支援年青人分享，他們藉計劃之助，成為健身教練、禪繞畫導師、遊戲編程人員、微電影導演、桌上遊戲創作者等。他們曾在人生的交叉點上徘徊，不知下一步該怎麼走，在計劃的協助下，逐步找到自己的興趣與專長，並化為事業，實現自我。同時，商界及新興行業代表也分享未來世界對人才及工作的定義及期望，探討年青人由學校過渡至職場的方法，不少教育界和社福界專業人士也參與各類的研討會，交流心得，兩日論壇，各界均得益匪淺。

▲ 「鼓掌 ‧ 創成功你程」論壇設有40個由青年主導設計的主題展覽及50多項舞台表演，以及一系列互動工作坊和交流環節。

社會的風氣醞釀需時，Andreas 認為CLAP@JC一步一腳印地推廣多元出路的概念，循序漸進下就會成為社會主流概念，到時勢必能令本地學生成為心理健全，抗逆力強的人，在國際舞台上發展，定必富有競爭力。

▲ 在場有近千位來自教育界、社福界及商界嘉賓及青少年參與活動。