妻子出軌｜港爸驚揭老婆與同事出軌　手機發現3個蛛絲馬跡網民勸離婚

▲ 港爸半夜揭老婆與同事出軌後，隨即打電話質問對方。

夫妻關係遇上其中一方出軌，最受傷的不只是夫妻兩人，而是小朋友要面臨失去爸爸媽媽的處境。近日有港爸在網上討論區發文，發現老婆行為古怪，便趁她入睡後查看手機，怎料發現另一半與公司男同事出軌之事，一怒之下打他電話質問「奸夫」，大罵他破壞別人家庭，怎料對方一句回覆焫著全部網民，紛紛建議離婚。

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近日有港爸於連登討論區以「今晚發現老婆出軌」為題發文，指與太太結婚15年，育有一個6歲小朋友。近一、兩個月發現太太行為有古怪，每晚講電話到凌晨1、2點。上班為了看起來可以「精神啲」開始化妝，甚至與小朋友的家庭日也不停跟「同事」傳訊息，不禁令事主起疑心。

事主翻查老婆手機揭出軌一事

一天，事主凌晨1點多收工回家，趁老婆睡著時翻查她的手機，發現對方刪除所有文字對話，又在最近刪除的照片中發現與「奸夫」合照，以及大量內衣自拍照，事主形容當時「成身震晒完全接受唔度」。及後，老婆聽到聲音起身查問，兩人便開始對質！

事主質問老婆為何要傳這些照片給其他人，又問「係咪要離婚」、「有無發生關係」，老婆一開始否認，後來改口承認有好感，對方在工作和情緒上能給予她安全感。事主聽後更加生氣，隨即用老婆手機致電給「奸夫」，對方接通後便問「點解仲唔瞓呀？」事主直接大罵：

而家我哋要離婚啦，你點呀？要唔要照顧佢同我個小朋友呀？

「奸夫」面對事主質問，沒有任何回應，事主馬上對老婆嗆道「你睇下有好感嗰個人，而家叫佢要負責任，嘢都唔敢講一句」。事主又再質問對方，事到如今要如何解決，對方思考一分鐘後，回答「聽日返工就辭職，以後都唔會再出現」作為解決事情的方法。事主多罵幾句後，說「大家成年人，你哋要一齊咪講囉，我一定會離婚，成全你哋，只係你搞到個小朋友無咗個爸爸或者媽媽」，誰知對方竟說出一句：

如果你哋離婚，都唔會無咗個爸爸，你可以繼續照顧小朋友。

事主聽完他的回應後更怒氣沖天，表示對方覺得事情發展到這個地步，竟依舊當無事發生，甚至未考慮對小朋友產生的影響。他問老婆是否要離婚，她回答：

唔想離婚，但你要離的話，我都控制唔到！

事主覺得老婆已放任事情發展，其後他出門，將事件經過分享到討論區，望與網民傾訴。

網民勸離婚：你唔會接受到佢出過軌

帖文一出，隨即引來大批網民回應，紛紛勸導事主離婚，表示「離婚啦，你都唔會接受到佢出過軌，唔離婚的話，日日嘈交對小朋友影響更大」、「原諒唔到嘅就離婚唔係心入邊有條刺，你一世都會係咁，難聽啲講句佢今次出軌你原諒咗佢，就會有下一次，咪當做好保密功夫囉」。

亦有網民對事主經歷感同情，表示「自己身為一個爸爸睇完都好心悒，係為咗個小朋友心悒」、「明白要做呢啲決定未必咁易，因為離婚對個對小朋友一定唔好」。

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責任編輯：王明芳