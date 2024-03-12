  • 20°C
香港時間 : 2024312日 (週二) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

妻子出軌｜港爸驚揭老婆與同事出軌　手機發現3個蛛絲馬跡網民勸離婚

休閒消費 17:57 2024/03/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

港爸半夜揭老婆與同事出軌後，隨即打電話質問對方。

夫妻關係遇上其中一方出軌，最受傷的不只是夫妻兩人，而是小朋友要面臨失去爸爸媽媽的處境。近日有港爸在網上討論區發文，發現老婆行為古怪，便趁她入睡後查看手機，怎料發現另一半與公司男同事出軌之事，一怒之下打他電話質問「奸夫」，大罵他破壞別人家庭，怎料對方一句回覆焫著全部網民，紛紛建議離婚。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小兒濕疹｜轉季濕疹易發作　營養師分享飲食指南+1款紓緩食療

近日有港爸於連登討論區以「今晚發現老婆出軌」為題發文，指與太太結婚15年，育有一個6歲小朋友。近一、兩個月發現太太行為有古怪，每晚講電話到凌晨1、2點。上班為了看起來可以「精神啲」開始化妝，甚至與小朋友的家庭日也不停跟「同事」傳訊息，不禁令事主起疑心。

事主翻查老婆手機揭出軌一事

一天，事主凌晨1點多收工回家，趁老婆睡著時翻查她的手機，發現對方刪除所有文字對話，又在最近刪除的照片中發現與「奸夫」合照，以及大量內衣自拍照，事主形容當時「成身震晒完全接受唔度」。及後，老婆聽到聲音起身查問，兩人便開始對質！

事主質問老婆為何要傳這些照片給其他人，又問「係咪要離婚」、「有無發生關係」，老婆一開始否認，後來改口承認有好感，對方在工作和情緒上能給予她安全感。事主聽後更加生氣，隨即用老婆手機致電給「奸夫」，對方接通後便問「點解仲唔瞓呀？」事主直接大罵：

而家我哋要離婚啦，你點呀？要唔要照顧佢同我個小朋友呀？

「奸夫」面對事主質問，沒有任何回應，事主馬上對老婆嗆道「你睇下有好感嗰個人，而家叫佢要負責任，嘢都唔敢講一句」。事主又再質問對方，事到如今要如何解決，對方思考一分鐘後，回答「聽日返工就辭職，以後都唔會再出現」作為解決事情的方法。事主多罵幾句後，說「大家成年人，你哋要一齊咪講囉，我一定會離婚，成全你哋，只係你搞到個小朋友無咗個爸爸或者媽媽」，誰知對方竟說出一句：

如果你哋離婚，都唔會無咗個爸爸，你可以繼續照顧小朋友。

事主聽完他的回應後更怒氣沖天，表示對方覺得事情發展到這個地步，竟依舊當無事發生，甚至未考慮對小朋友產生的影響。他問老婆是否要離婚，她回答：

唔想離婚，但你要離的話，我都控制唔到！

事主覺得老婆已放任事情發展，其後他出門，將事件經過分享到討論區，望與網民傾訴。

網民勸離婚：你唔會接受到佢出過軌

帖文一出，隨即引來大批網民回應，紛紛勸導事主離婚，表示「離婚啦，你都唔會接受到佢出過軌，唔離婚的話，日日嘈交對小朋友影響更大」、「原諒唔到嘅就離婚唔係心入邊有條刺，你一世都會係咁，難聽啲講句佢今次出軌你原諒咗佢，就會有下一次，咪當做好保密功夫囉」。

亦有網民對事主經歷感同情，表示「自己身為一個爸爸睇完都好心悒，係為咗個小朋友心悒」、「明白要做呢啲決定未必咁易，因為離婚對個對小朋友一定唔好」。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

家用問題丨丈夫月入$3萬嫌畀$4000家用太多　港媽呻婚前婚後落差大：係咪我太貪心？
16:19 2024/03/11
家用問題丨丈夫月入$3萬嫌畀$4000家用太多　港媽呻婚前婚後落差大：係咪我太貪心？
極品無賴丨渣男瞞婚兼拖欠81萬遭懷孕女友提告　母拒賣樓還錢：他還是孩子
17:24 2024/03/11
極品無賴丨渣男瞞婚兼拖欠81萬遭懷孕女友提告　母拒賣樓還錢：他還是孩子
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過
18:20 2024/02/22
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過

你可能感興趣

家用問題丨丈夫月入$3萬嫌畀$4000家用太多　港媽呻婚前婚後落差大：係咪我太貪心？
16:19 2024/03/11
家用問題丨丈夫月入$3萬嫌畀$4000家用太多　港媽呻婚前婚後落差大：係咪我太貪心？
極品無賴丨渣男瞞婚兼拖欠81萬遭懷孕女友提告　母拒賣樓還錢：他還是孩子
17:24 2024/03/11
極品無賴丨渣男瞞婚兼拖欠81萬遭懷孕女友提告　母拒賣樓還錢：他還是孩子
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過
18:20 2024/02/22
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過
網絡熱話 夫妻之道 出軌 離婚 連登討論區 網上討論區