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KO便秘｜中年男便秘4天入急症　靠廁所1設施清宿便：超好施力【拆解成因+紓緩方法】

都市病 16:00 2024/03/12

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中年男便秘4天入急症，靠廁所1設施清宿便：超好施力。

【便秘/排便/通便】如果長時間無法排便，當心屬於便秘問題。近日有醫生分享案例，一名中年男子求醫表示，自己已4天無法排便，造成嚴重肚脹問題；醫生為他準備灌腸劑，期間男子再去一次洗手間，20分鐘後終於把宿便排前，而令他可以順暢排便的原因，竟然是1項廁所設施！

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男子便秘達4日

台灣醫學中心急診部主治醫生在Facebook專頁中分享案例，一名50多歲男子向急症求醫，表示自己已4天無法排便，造成肚脹問題；然而每次有便意，卻又排不出。急症醫生為他進行問診及基本檢查後，隨即為他準備灌腸劑，協助他恢復排便。

醫生為他輸入資料、準備灌腸劑期間，男子感到便意，故再去一次洗手間。然而20分鐘過後，男子滿面春風地走出洗手間，開心表示：「醫生，我已經有大出來了，不用幫我灌腸啦！」

醫生對此感到滑稽，故詢問緣由。原來急症室的馬桶旁邊有扶手可以抓住，讓男子排便時更好施力，「不然在家裡上好久，都上不出來」。

便秘成因

本港腸胃及肝臟科專科醫生張世華，曾受訪拆解便秘成因。他就指出，大部分情況是不明原因的「原發性便秘」，多數因自身腸道蠕動變慢導致；而醫學上推敲造成腸道蠕動變慢的原因，可能是腸道微生物失調，或腸道神經影響，甚至與腦部控制腸道的非自主神經系統有關。其次還有4個方面導致：

  • 年紀大；
  • 藥物或疾病，例如腸道疾病、腦神經疾病、甲狀腺疾病、糖尿病；
  • 攝取水分及纖維不足；
  • 心情焦慮。

至於高危群組有以下4類人：

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紓緩便秘方法

若出現便秘、排便困難，張醫生提醒不要將排便時間拖得太長：

坐在座廁上時間太久，長時間的壓力會增加肛門病變，例如痔瘡、肛裂等。建議適量時間内專心排便，不要做分心的事，尤其是玩手機。

在飲食方面改善便秘，張醫生建議成年人每日應攝取最少20g至30g纖維、飲適量水分、多吃蔬果，對紓緩便秘問題都相當有幫助。例如市面上常見高纖維的蔬菜，包括西蘭花、椰菜花、菠菜、莧菜、秋葵等，都比較推薦。水果如麒麟果、奇異果、火龍果，也是不錯的選擇。

5個保護腸道好習慣

張醫生還鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：

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責任編輯：羅嘉欣

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