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MIRROR成員丨王智德拍個人首支單曲《非物質文化遺產》MV　Alton：好玩過做Gym

娛樂 15:39 2024/03/12

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MIRROR成員王智德推出個人首支單曲《非物質文化遺產》。

MIRROR成員王智德（Alton）早前正式推出個人首支單曲《非物質文化遺產》，從中鼓勵大家相信自己，不要害怕跟世界步伐不一，而為了要透過MV傳遞這個訊息，Alton走進了瘋人院世界，但他表示在拍攝某些鏡頭時好玩過做Gym！
 
《非物質文化遺產》作為Alton第一首個人作品，他選擇了他最在行的說唱模式去講故事，他介紹作品道：「早前演唱會有自己Solo嘅部份，行到台前表演俾大家睇，我就喺度諗，觀眾想聽我唱啲咩呢？」

他續解釋指：「所以歌曲一開始就問『你期待啲咩？想聽啲咩，記得俾掌聲。』同觀眾溝通，問完大家，就繼續講下故仔：我同聽眾都會有自己嘅故事，但最後搵出口嘅方法都係一樣，就係你有幾信自己，同埋喺自己工作同生活入面，乜嘢力量可以令自己企返起身，寫完呢篇詞之後就覺得，其實嗰個向上爬嗰度力，咪就係非物質文化遺產！」

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Alton推出個人首支單曲《非物質文化遺產》。

Alton陷入瘋人院
 
究竟要如何在MV中呈現Alton說的那度力？他特別跟導演溝通，便發現最洗腦的一句Hook，就是「個世界大快，快到出界」這句歌詞。

他延伸說明歌詞深義，道：「其實每個人都一定同社會環境有唔同步嘅時候，例如當個個都去買同一樣嘅嘢，個個都去做同一樣嘢，個個都覺得一樣嘢好嘅時候，自己未必同大眾有同一樣嘅想法，咁自己應該追上人哋嘅步伐，還是享受自己嘅步伐呢？其實呢首歌係留低一個問號俾大家。」
 
為具體化地展示這份深義，這次MV便用一個瘋人院的概念來包裝，Alton陷入瘋人院之中，被大量精神失常的瘋人包圍著，但他依然清醒，未有被迫到變瘋！Alton表示：「其實大家都有自己嘅世界，當你同人哋唔同嘅時候，人哋可能會覺得你傻傻地，但當你知道自己揸住啲乜嘢宗旨，堅持緊自己想法嘅時候，你自己就會好清楚知道嗰樣嘢未必係傻。」

Alton推出個人首支單曲《非物質文化遺產》。

盼有更多不同類作品

在眾多場群戲之中，Alton最喜歡與一眾Dancers及演員在鬥力的畫面，現場所見，Alton每一Take都出盡全力，猶如俾盡全力做Gym，不過Alton笑言：「我覺得係好玩過做Gym，因為好多人一齊參與，睇到個畫面，就覺得幾靚。」
 
推出《非物質文化遺產》後，都有不少蛋白粉期待Alton推出第二首作品，Alton表示：「我喺演唱會彩蛋演出，用咗9千幾人嘅力量去勒索公司，唔知會唔會成功，但未來嘅嘢好難講，但做咗第一首歌，我嘅歌詞又都係叫人有希望嘛，所以自己都會有希望嘅。希望之後會有多啲唔同類型嘅作品俾大家睇到啦！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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