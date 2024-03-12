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【23條立法】政府擬提修訂加快禁制「潛逃者」　即使回港歸案護照仍撤銷

政治 15:48 2024/03/12

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立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日連續第5日舉行會議。（王韻青攝）

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日連續第5日舉行會議，保安局局長鄧炳強表示，將提出修訂涉及潛逃者措施的條文，積極考慮刪去「法庭發出手令後6個月」才是指明「潛逃者」的條件。另亦考慮修訂「禁止與潛逃者進行不動產相關活動」條文，修改為：若是潛逃者在潛逃前訂立的合約，有關第三方不應被視為違法。

《條例草案》列出7招針對潛逃者，當中包括撤銷潛逃者的特區護照，新民黨葉劉淑儀關注，潛逃者回港歸案後護照會否恢復，署理律政專員蕭敏鏇稱，護照仍然會被撤銷。鄧炳強補充指，當局亦會通知航空公司撤銷潛逃者護照的資料，令其配合港府決定。

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議員關注如何處理潛逃者續勾結外國勢力

經民聯林健鋒則指出，有些潛逃人士會用各種方法留在外國，關注政府如何處理潛逃後繼續勾結外國勢力的人士？不知潛逃者所在地的情況下，當局又如何令外地機構合作聯手追捕潛逃者？

鄧炳強回應指，港府只能取消獲外國包庇或收留者的特區護照，外國基於政治原因收留或協助他們，相信香港或其他國家都看得很清楚他們的立場。

在昨日的法案委員會上，多名委員關注，要待向潛逃者發出拘捕令6個月後，方能禁止向其提供資金等的條件過於寬鬆。委員會副主席陳克勤希望官員不要「菩薩心腸」。

委員會主席廖長江則關注「禁止與潛逃者進行不動產相關活動」一項，認為無辜租戶會否因發現業主為指定潛逃者，而被迫漏夜拉篋離開租用單位，擔心太擾民。

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記者：戴朗希

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