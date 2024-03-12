遊日注意｜「超級床蝨」入侵東京大阪　電車現蝨蹤列車座椅亂爬嚇壞乘客【附外遊防蝨貼士】

▲ 「超級床蝨」入侵東京大阪，電車現蝨蹤，列車座椅亂爬嚇壞乘客。

【床蝨/蝨患/日本/東京/電車】床蝨危機席捲全球多地，繼歐洲、南韓，日本近期亦遭到「超級床蝨」入侵。近日，日本有人在JR電車上疑似目擊床蝨，照片在社交平台上開始瘋傳，引發軒然大波，網民紛紛表示，嚇得連列車都不敢搭了。

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有日本網友3月10日在社交平台「X」上載照片，稱自己日前和妻子乘搭JR宇都宮線，從上野開往宇都宮方向的列車時，發現有疑似是床蝨的昆蟲在座椅上亂爬，更表示因為太害怕所以不敢坐下，即使很疲累也只是站著。

帖文發出後遭到大量網民瘋傳，日前瀏覽量已超過5,000萬次，評論超過1,800則，令到日本網民人心惶惶，崩潰表示以後再也不敢搭電車或巴士了：「我不敢再坐電車或巴士了，甚至不敢叫計程車，因為我很害怕」、「看起來真的很像是臭蟲」、「現在很多外國遊客，在國外也有蟲害，就算把臭蟲帶進日本也不奇怪」。

《集英社オンライン》報道指出，JR東日本表示，目前尚未收到任何乘客、工作人員通報「電車上有臭蟲」，因此無法證實相關帖文的消息。同時，JR東日本亦強調將會加強清潔，考慮到乘客的健康，目前不會使用化學藥品殺蟲，而是使用工具清除座椅表面的污垢等，並每個月進行一次清潔，一旦發現害蟲，就會採用煙燻方式來滅蟲。

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根據東京害蟲防治協會介紹，日本多年前的滅蟲措施，使床蝨數量得到了相當程度的控制。但此後，床蝨在海外對傳統殺蟲劑產生了抗藥性，並在國際蔓延，估計已經大量進入日本。

有專家則表示，疫情後隨著世界各國遊客開始湧入，床蝨也跟著被帶入日本國內，但床蝨可能與外國遊客赴日觀光無關，因為許多床蝨可能棲息在一般民宅，目前還沒有爆發開來。不過，他警告5月以後由於天氣轉暖，床蝨開始較頻繁的活動，床蝨數量可能會忽然暴增；再加上民眾開始改穿短袖，容易遭到昆蟲叮咬，市民必須提高警覺。

外遊防蝨4要訣

床蝨（Bed Bug）抗藥性強且繁衍速度極快，蟲卵可在9至10日再度復活，現時市場上沒有殺蟲劑能將其消滅，只有滅蟲公司以專業藥劑噴灑能滅除它們。人們肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲，成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，因此，大家一般不易察覺床蝨，在外遊時分分鐘會把床蝨帶回家。被床蝨叮者會受皮膚嚴重搔癢和睡眠素質受困擾。

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨 4 要訣如下：

1. 徹底檢查酒店房間

徹底檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬、類似血斑的物體 (可能是床蝨的排泄物)或有「甜霉味」。

檢查方法是關上所有電燈和落地窗後，用手機之類的照明設備，檢查棉被、床墊底，並特別注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構、牆與家具之間的空隙和角落。

如發現木蝨活動的蹤跡，應要求轉換清潔的房間。

而檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。

2. 減少取出個人物品

床蝨在在入侵某一個空間初時，很難發現其蹤影。即使房內不見床蝨，並不能完全排除入侵的可能性，所以大家應減少取出行李箱內物品。

建議大家可以膠袋把衣物和各種物品分別盛載，放便提取。在離開酒店後，立即丟棄已用過的膠袋。

3. 回家後宜即日高溫消毒行李等

回家後，應即日以高溫處理行李及其他物品，例如衣物可用攝氏60度或以上熱水清洗；以及行李同樣以至少60度高溫處理，維持至少20秒。

4. 注意消毒和存放行李篋

在外住宿期間為免床蝨鑽進行李篋，可把行李篋放在浴缸裏或行李架，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走。若要把行李箱必須放地上，一定要拉上拉鍊。

回家後，以酒精徹底消毒行李篋內外以。若懷疑曾經住宿地方有床蝨為患，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，回家後應把行李擺放其他地方，例如放在洗手間。

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責任編輯：羅嘉欣