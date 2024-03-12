【考車失敗】53歲婦圖送月餅券行賄考牌官　遭廉署落案起訴

廉政公署今日(3月12日)落案起訴一名女子，控告她涉嫌在私家車駕駛考試的泊位試中犯錯後，圖以一張價值約400元的月餅券行賄運輸署考牌官，以換取考試及格。



被告李正春(53歲)，被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。被告已獲廉署准予保釋，星期四(14日)在沙田裁判法院答辯。

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被告於2023年9月14日，即臨近中秋節前，到香港駕駛學院(沙田)內的駕駛考試中心參加私家車駕駛考試，一名運輸署二級考牌主任獲隨機指派主考。被告涉嫌在考泊位試時犯下嚴重錯誤，逐向該考牌主任提供一張價值逾400元的月餅券，以換取駕駛考試合格。



由於被告考試時犯下嚴重錯誤，考牌主任評予她考試不合格，並在考試紀錄中附上貪污備註，並向運輸署匯報事件。廉署同日接獲運輸署轉介的貪污投訴後，到駕駛考試中心拘捕被告。運輸署在廉署調查案件期間提供全面協助。



廉署一直與各政府部門攜手合作，透過宣傳教育維持公務員隊伍廉潔操守，拒絕貪污。廉署提醒市民，貪污賄賂屬嚴重罪行，切勿以任何形式行賄公務員以換取協助或優待。

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