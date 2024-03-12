婚後事丨前財經主播投訴照片被《婚後事》盜用　 TVB回應：確認所有相片均合法取得

▲ 前亞視主播曾子晴指《婚後事》盜用她的照片。

TVB劇集《婚後事》熱播當中，當中羅天宇所演的編劇程天暉經常「約炮」，在劇中遊走不少美女當中，就連前亞視主播曾子晴也有份？

日前，曾子晴在社交網上載《婚後事》的截圖，斥責TVB：「無端端拎咗我IG張相，做羅天宇其中一個約炮對象......」。

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婚後事丨前亞視主播曾子晴被「偷相」？

曾子晴發現自己的相片出現在《婚後事》的截圖，並寫道：「鄭重聲明，本人從來無玩交友app，但TVB無端端拎咗我IG張相，做羅天宇其中一個約炮對象，會唔會係咁離譜呢？#婚後事#一次過約咁多女#你好嘢」。

後來，曾子晴又編輯了帖文，遮掩羅天宇、女生們：「最新消息：由於事件涉及第三方，正在了解當中，暫先收回貼文，多謝大家關心」。

而曾子晴就未有刪去昨日（3月11日）於IG限時動態內的發文。

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婚後事TVB發聲明回應

在今日（3月12日）下午，TVB企業傳訊部發聲明回應：

關於公眾對於無綫電視（TVB）在劇集《婚後事》中使用曾子晴女士照片一事的關注，本台已迅速啟動內部調查，以確保所有節目內容的使用均嚴格遵循法律規定並尊重個人權益。在《婚後事》的製作過程中，已確認所有相片均合法取得，且相關費用已向合法的版權持有者或代理公司或稱經理人公司支付。 針對曾女士提出 的 指控 ，我們注意到她後來所述可能涉及第三方的情況。我們促請曾女士，在對無綫電視作出公開指控前，應仔細釐清所有事實真相。 無綫電視一向致力於遵守版權法律與尊重個人隱私，我們對於保護創作人權益持 堅定立場。 若本台節目確實存在未經授權使用他人作品的行為，我們將不避諱地採取必要措施，並對受影響者負起相應責任。



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