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癌症殺手丨1年食外賣連宵夜400次　29歲男工作狂確診胃癌

醫生診症室 16:55 2024/03/12

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【外賣/胃癌/腹痛/熬夜/飲酒】長食外賣小心為健康帶來風險！內地有一名29歲何姓男子亦是外賣平台支持者之一，為了省時省力，一年用外賣程式次數竟近300次，除此之外，又會常常喝酒、食烤物兼熬夜。長年累月下，他的身體開始出現異況，如腹痛、頭暈目眩及四肢無力，他其後到醫院檢查後，竟確診胃癌。

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綜合內地傳媒報道，何男年紀輕輕，已備受上司重用，亦由於工作忙碌，因此經常使用外賣平台叫外賣，他媽媽形容「一年叫近300次外賣，一周一兩次夜宵，加起來接近400次了」。惟一個月前，他總覺得上腹痛，且有頭暈目眩，四肢無力之感覺，大便總是黑色的，不過當時他未有太大為意。

直到兩周前，他的媽媽見他情況未見好轉，於是便不斷催促他往醫院進行胃鏡檢查。豈料，結果一出，竟證實他患上胃癌。慶幸的是，由於腫瘤未見有轉移，何男透過手術切除了2/3的胃，以及周邊淋巴結後，康復情況十分順利，只是往後仍需接受後續輔助化療。

至於為何年僅29歲，又沒有家族病史的何男會確診胃癌? 浙江省人民醫院胃腸胰外科醫生王元宇認為，可能與他的飲食作息相當混亂所致。因此王元宇呼籲:

年輕人要將工作和生活平衡好，簡言之要勞逸結合；盡量改變長年累月吃外帶燒烤宵夜等飲食習慣，遠離菸酒。對於身體出現腹脹、腹痛、噁心嘔吐、黑便、體重減輕等狀況，要積極專科就診篩檢。

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責任編輯：羅嘉欣

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