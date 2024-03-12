【新冠病毒】家庭醫生：研究顯示愈多家庭成員接種新冠疫苗　有助減低爆發機會

▲ 有家庭醫生呼籲市民接種新冠疫苗。(受訪者提供)

港怡醫院兒科專科醫生沈澤安引述本地數據指出，聖誕新年長假期後，新冠確診個案有明顯上升趨勢，相信與市民在長假期外遊及聚會頻繁有密切關係，若未有做好準備，在緊接的復活節熱門外遊季節，加上頻繁的聚會，預料新冠病毒將更迅速傳播，再引發新一波爆發。

沈澤安表示，現時不少市民或認為感染新冠病毒「好小事」，尤其是健康的成年人，甚至可能將此與一般傷風感冒劃上等號。沈醫生提醒，年輕人士感染新冠病毒後，病情可能相對輕

微，但令人憂慮的是病毒容易傳播予家中及社區的幼兒和長者，兩者均屬新冠病毒病的高風險群組，感染後病情可以很嚴重，甚至危及生命。研究發現，感染新冠病毒的幼童中約

有 2%至 6%屬危重個案，甚至可誘發兒童多系統炎症綜合症（MIS-C），有八成兒童因此需要入住兒童深切治療部。

港怡醫院家庭醫學中心總監、家庭醫學顧問醫生何敬業表示，有研究更指出家庭接種的重要性，家庭中接種疫苗人數越多，感染及出現嚴重新冠的風險越低。以四人家庭為例，若有 3 名家庭成員接種疫苗，感染風險及嚴重感染風險將降低 91%及 95%，相比只有 1 人接種疫苗的降低幅度（61%及 65%）高出三成。建議家庭內如有越多成員接種疫苗，將更有效保護全家，減低新冠爆發的機會。

目前新冠疫苗已發展出新一代 XBB 疫苗，能有效提升對抗目前最流行的 JN.1 病毒株的中和抗體，而副作用則與早前的新冠疫苗相若，甚至更低，反映其耐受性依然良好，其針對 JN.1及其他譜系變異病毒株引發感染症狀的保護效力，較沒有接種新一代 XBB 疫苗的人士高約54%。

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責任編輯：陳展棋