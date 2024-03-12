【白色情人節】調查揭6成大專生曾因經濟狀況不敢表白　IVE生拍真人show推廣正確理財觀奪金獎

▲ 企劃內容包括拍攝「戀愛基金真人Show」節目。（職訓局提供圖片）

3月14日「白色情人節」將至，為解構及反思年輕情侶理財之道，5名香港專業教育學院（IVE）商業學科學生早前策劃「講心講埋金—戀愛財神」企劃，包括透過問卷調查了解大專生如何看待金錢與戀愛的關係，再透過籌劃主題式嘉年華、拍攝戀愛理財「真人Show」和創作主題曲等推廣正確的理財觀念，活動歷時2個月吸引逾1,700人次參與，更奪得「個人理財大使計劃2023/24」金獎。

比賽由投資者及理財教育委員會與聖雅各福群會合辦，吸引16隊、來自10間大專院校的學生組隊參與，先按本年主題「可持續理財生活」構思創新的理財教育企劃建議書，由評判選出6隊晉身決賽，並獲大會資助落實企劃活動，最後公開匯報成果。

「講心講埋金—戀愛財神」企劃由IVE（觀塘）學生發展處統籌，由5名IVE商業學科學生及和畢業生合作策劃。團隊首先透過問卷調查訪問約150名大專生，了解時下年輕人如何看待金錢與戀愛的關係，發現部分受訪者表示曾因財政問題而影響戀愛關係，包括6成人曾因經濟狀況而不敢向心儀對象表白，3成人曾因財政問題而「被分手」，但調查同時發現7成受訪者不再認為「講錢傷感情」，期望學習可持續理財方式，達致戀愛與理財平衡。

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企劃重點項目包括於IVE（觀塘）舉辦「Love Yourself Care Others」嘉年華，透過攤位遊戲推廣正確理財觀念，吸引逾1,200人次參與。團隊另邀請３對IVE學生情侶拍攝「戀愛基金真人Show」節目，記錄他們如何使用1,000元過1天拍拖生活，以分析時下情侶消費習慣，其中一對情侶沒有做好財政分配，習慣「感性消費」，又透露過去因無法壓制即興旅遊的衝動，只得選擇昂貴機票和五星級酒店住宿；另一對情侶則懂得精打細算，平日節目是在超市「格價」，將樂趣融入生活。

全新創作《戀愛狂想曲》則以R&B配合說唱曲風，說明「以為物質就是愛」的錯誤思想，更是由患有讀寫障礙的IVE演藝及文化管理高級文憑畢業生周子杰負責作曲填詞。他坦言不擅長文字工作，故會在作詞前先「Brainstorm（腦力激盪）」關鍵詞，透過回憶戀愛消費的生活片段和列出引起共鳴的「潮語」，再串連成歌詞，其中一句「I wanna save the money 拍拖冇晒啲錢」歌詞更讓同學瑯瑯上口。

企劃亦包括舉辦14場「可持續戀財補習社」理財工作坊，教授「智能記帳方法」、「釐清消費三要」及「從眾效應」等理財觀念，並善用社交平台作推廣理財小貼士的限時動態。主辦機構計劃舉辦展覽向公眾展示得獎作品，IVE團隊亦將獲邀到本地中學分享參與比賽的得著和心得。IVE學生發展處將參考企劃內容製作教材，向同學推廣正確的戀愛理財觀念。

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責任編輯：馮琪雅