【宣傳香港】泰國人氣演員Win新戲香港取景昨赴港宣傳　男神笑言最愛食牛肉麵

▲ 泰國人氣紅星Win Metawin 於上周日（10 日）在香港舉行的第 17 屆亞洲電影大獎頒獎典禮上，奪得「亞洲飛躍演員獎」。（旅發局提供）

泰國人氣紅星Win Metawin 於上周日（10 日）在香港舉行的第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮上，奪得「亞洲飛躍演員獎」。他昨天（11日）與本港大批粉絲見面，並出席由香港旅遊發展局支持拍攝的愛情電影《Under Parallel Skies》全球首播。

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該電影由 Win 聯同著名菲律賓女星Janella Salvador主演，執行製作人范鴻志（Richard Juan）及導演 Sigrid Bernardo 亦在香港為電影宣傳。《Under Parallel Skies》以中西文化匯聚的香港為背景，由 Win 飾演的泰國單身漢，偶遇 Janella 飾演的菲律賓籍酒店接待員，繼而譜出一段浪漫戀曲。

電影分別在九龍城、大澳、坪洲、星光大道等充滿地道特色的景點拍攝。作為支持單位，旅發局提供不同協助，包括在電影取景地點及內容取材給予建議，同時在情節內滲入香港文化元素。

對於早前在香港的拍攝，Win指出是一次與別不同的體驗，因他有機會在坪洲及大澳等繁華鬧市以外的海島拍攝，他覺得環境很舒服寧靜，與他想像中的香港很不同。提及最喜愛的香港美食，Win 笑言牛肉麵是他的最愛，並稱此次行程中於酒店嚐過牛肉麵，味道相當不俗。

屢獲殊榮的菲律賓著名導演Sigrid則表示：「我認為香港的獨特之處在於其源源不絕的活力及多元文化的共融。擁擠的街道、高聳的摩天大廈和多元社區，都成了出色的故事背景。從繁華鬧市走到寧靜寺廟，香港的景致和聲音都令電影更有深度。此外， 新與舊、傳統與現代的對比均能營造出充滿活力及引人入勝的氛圍，為電影增添了獨特的韻味。

被問到會否再來港拍攝，Sigrid指：「當然！在拍攝《Under Parallel Skies》期間，香港給我留下深刻的印象。不論是有關未來的電影項目或是私人旅遊，我都很期待再到香港。香港的蓬勃活力及多元文化為故事提供了無限可能，我很雀躍去探索新的敘事方式，以捕捉這座城市的精髓。」

旅發局期望，全球觀眾能夠透過這套國際電影，欣賞到香港獨一無二的文化和景致。 旅發局會繼續透過不同宣傳方式，包括與區域及國際知名的電視台﹑媒體等合作，支持來港取景或與香港有關的劇集﹑綜藝﹑資訊節目及電影等，藉此提升香港國際形象，吸引更多旅客到香港親身體驗。

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