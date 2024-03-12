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【賣貓狗肉】涉販賣貓狗肉作食用　4越南人1人准保釋4月再訊

社會 16:14 2024/03/12

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涉販賣貓狗肉作食用，4越南人1人准保釋4月再訊。（資料圖片）

漁護署、食環署及警方早前展開聯合突擊行動，發現4名越南籍男女，疑於旺角上海街唐樓售賣貓及狗肉，4人被控售賣或允許他人售賣狗肉作食物等罪，案件今（12日）於西九龍法院作保釋覆核。裁判官批准1名未成年被告保釋，其餘3人續還押，案件押後至4月11日再訊。

4名被告分別是Nguyen Manh Dat（26歲）、Tran Quang Tan（50歲）、Le Thi Oanh（44歲，女）及16歲男童，4人均為越南籍。其中16歲男童今獲准以現金5,000元保釋，其餘3名被告還押侯訊，案件押後至4月11日再訊。

4人同被控1項售賣或允許他人售賣狗肉作食物，以及1項使用或允許他人使用狗肉及貓肉作食物，違反《貓狗規例》。控罪指，各被告於2024年2月8日，旺角上海街628號二字樓，售賣或允許他人售賣狗肉作食物；以及於同月29日在上址，使用或允許他人使用狗肉及貓肉作食物。

次被告另被控2項經營食肆業務而並無領有食物環境衞生署署長批出的牌照罪，控罪指他於2024年2月8日下午12時40分及同月29日下午12時52分，在上址非根據和按照署長所批出的牌照而經營食肆。

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記者：梁錦麟

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