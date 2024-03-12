【金鐘暴動】4男涉7.1金鐘衝突被控暴動　控方指涉用傘戳警員

▲ 4名男子於金鐘一帶參與集結，案件今（12日）於區域法院開審。(資料圖片)

2019年7月1日有示威者在金鐘一帶聚集，演變成警民衝突。4名男子否認暴動罪，案件今（12日）於區域法院開審。據控方開案陳詞指，被告曾在防線用傘戳警員和護送示威者離開。

被告為周子瑋（37 歲，項目主任）、兩兄弟戴嘉平和戴嘉正（均為17 歲學生）及袁恩霖（31 歲，汽車技工）。4人被控於2019年7月1日在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名者參與暴動。

控方開案詞指，網上有人呼籲群眾集結，中斷在2019年7月1日於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，警方當日未就任何遊行集結發出不反對通知書。

同日約清晨5時起，數百人佔據演藝道和龍匯道交界車路，並與警方對峙。示威者在路上架設路障，在7時許示威者將路障推向警方衝擊防線，並向警方投擲雜物，雙方發生激烈衝突，4名被告分別在中信大廈外及龍匯道被捕，並被搜出頭盔、眼罩、手套和口罩。

周在警誡下稱在場協助受傷的人，手套和眼罩作保護用途。袁稱案發前一晚參與立法會示威區的追悼會後一直在案發地點附近逗留，未能及時撤退。

控方續指，據警員說法或片段顯示，周曾護送其他示威者離開，戴氏兄弟曾用傘戳警員，袁曾在防線前與警員對峙。

聆訊明（13日）續。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣