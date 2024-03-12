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【23條立法】法案委員會周三再加會　排立法會大會前後時間

政治 16:22 2024/03/12

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《維護國家安全條例草案》委員會會議。（王韻青攝）

涉基本法23條立法的草案上周五早上刊憲，立法會加開大會審議草案，為23條草案首讀、二讀，二讀辯論中止待續。法案委員會上周五下午開始，日日開會，雖然明日會舉行立法會大會，但委員會主席廖長江今日再指示，委員會將於明日加開3節會議，共6小時，在舉行立法會大會前後的時間。

法委委員會明日加開三節會，分別是上午八時三十分至十時三十分；下午二時三十分至四時三十分；下午四時四十分至六時四十分。現時委員會正逐條審議至第106條「串謀犯、煽惑他人犯或企圖犯《香港國安法》所訂罪行的罰則」，法案共181條，已完成超過一半。

料明日大會3小時內可完成

明日上午11時舉行立法會大會，但隨着發展局撤回政府法案恢復二讀辯論，議員梁熙、林哲玄亦先後撤回其議員議案，周三的立法會大會，僅餘6條口頭質詢，以及首讀及二讀印花稅修例草案，料明日3小時內，即可完成大會。

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責任編輯：區綽彥

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