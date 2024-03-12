【海洋公園】八鄉鱷魚命名「百香果」　周六新景點「鱷園」亮相

▲ 八鄉鱷魚「百香果」早前成為海洋公園動物保育大使。（海洋公園圖片）

海洋公園去年從漁護署接收了在八鄉蓮花地發現的4歲雌性鱷魚，並在早前把其委任為動物保育大使，及舉行命名比賽。海洋公園今日（12日）宣布，八鄉鱷魚正式命名為「百香果（Passion）」，現已遷入新居「鱷園」，並將於周六（16日）起正式跟公眾見面，宣揚保育訊息。

八鄉鱷魚名字今日出爐，海洋公園宣布，經逾1.1萬名市民網上投票後，決定將鱷魚命名為「百香果（Passion）」，成為來自八鄉的開心果。

海洋公園解釋「百香」為八鄉的諧音，而百香果又名熱情果，突顯鱷魚活躍和熱情個性；英文名「Passion」則是「Passion Fruit」的簡稱，象徵海洋公園在這次我要接受行動中對生態保育一貫的熱誠。

海洋公園動物及保育主管祝效忠指，「百香果」證實為約4至5歲的雌性混種暹羅及古巴鱷魚，目前身長197厘米，比去年5月1日檢查時增7米，體重則增3.5公斤，達38.5公斤，健康成長。

「百香果」將於周六起，在位於公園入口的新居「鱷園」，免費跟公眾見面。園區採全天候開放設計，模擬野生鱷魚棲息地，設陸地；分為深淺水區、平均水溫20至30度的恆溫淡水池；助冬天保暖的暖燈；兩棵作遮蔽物的樹木等，盼助「百香果」仿如置身於野外般，充分展現天性。

海洋公園主席龐建貽稱，公園斥資約7位數金額，並獲建行亞洲支持，改建入口原有設施為「鱷園」，選擇該處除了因為方便改建，亦是盼讓「百香果」成為訪客一落車就接觸到的動物大使，想起海洋公園除了提供娛樂，亦進行很有意義的保育工作。

他亦希望透過「百香果」的經歷，啟發大眾認識引入外來物種，尤其是具攻擊性動物，對本地生態的影響，並提高對保育教育的意識和重視。

至於為何不跟公園原有的兩條鱷魚，在同一場地展出，龐建貽說原有鱷魚為來自內地的揚子鱷，來源和品種均跟「百香果」不同，故不可一起生活。

被問及向內地爭取再有大熊貓來港的情況，龐建貽稱已去信政府，並獲得一些「好回覆」。

祝效忠提醒市民，「鱷園」生態區右邊的的淺水區是跟「百香果」合照的最好位置，因鱷魚為變溫動物，在陽光普照的日子，多會在陸地享受日光浴並張口散熱，但切記不要拍打玻璃窗或把東西掉進園內。

另外，備受歡迎的海洋公園「親親動物月」將在復活節載譽回歸，為訪客帶來為期兩個月的連串動物主題節目，讓大小朋友以好玩有趣的方式認識自然生態及生物多樣性。

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記者：梁薾心