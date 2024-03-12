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關注關注組丨黃嘉雯與愛犬散步做運動　Carmaney人美心善「步數」做善款【多圖】

娛樂 17:17 2024/03/12

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港姐冠軍黃嘉雯在《關注關注組》透露平時常帶愛犬散步。

由鄧梓峰、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、胡美貽（Nicole）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及區竣陞主持的J2節目《關注關注組》今晚（2月12日）Arthur跟行仔再次出動，目的地是已公布會重建的彩虹邨，該處一直是KOL打卡勝地。

彩虹邨作為香港早期屋公屋之一素有「香港最美屋邨」稱號。二樓平台既有休憩設施，亦有不少老式經營的食肆、店鋪。就連全港不足10間的漫畫租借店，這裏都有一間。

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施焯日與蔡景行齊遊彩虹邨。

兒時回憶返晒嚟

Arthur接受訪問時表示，在舊式屋邨體驗到那份濃濃人情味，他說︰「去到漫畫店，睇到老細同啲客人好熟，好耐冇感 到呢份人同人之間咁近嘅距離。同行仔玩彈波波，好似去返幾歲放學同朋友仔去玩嘅感覺，而家淨係識去行街、睇戲。」他笑言尋回很多兒時玩意及食物。

同時，Arthur與行仔還專誠在彩虹邨的士多，買了大量已買少見少；被稱為「口立濕」的涼果回錄影廠分享，包括︰蛋散、紅燒魚柳、山楂球、椰子糖、金桔棒、話梅、黃心梅、檸汁薑、龍鬚糖及肚臍餅。

Jessica見到大堆不同種類的「口立濕」，兩眼放光聲言兒時回憶全部返來︰「細個好鍾意食黃心梅，好甜嘅外殼包住粒梅，細個嫌太甜唔敢食咁多。」而Nicole小時候少有接觸面前的食品，每一款都令她感到好新奇。

邨內還有租漫畫的漫畫書店。

黃嘉雯人美心善

此外，Carmaney在節目中透露每日都會帶愛犬多士外出散步，她大讚蹓狗好處︰「行一個鐘就可以消耗300卡路里，又唔會好似跑步咁傷膝頭，跑到小腿、大腿粗晒。」

她接受訪問表示，以往在黃埔居住時，會帶隻狗沿海邊行去尖沙嘴再折返屋企，她笑言放狗是一個散步的藉口。

Carmaney又透露早前在電話加裝了應用程式，可以借步行做善事︰「個App可以同朋友鬥多步數，仲有排名。同埋佢會記錄你嘅步數，儲夠一萬步就可以做善事。」她解釋用戶可以捐「步數」，App開發商會轉換成善款，捐去不同義工機構，既可做運動又可以做善事一舉兩得。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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