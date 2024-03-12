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寶馬香港打吡大賽丨甄子丹再任打吡大使　 張天賦首度馬場演出：想感受賽馬熱情

娛樂 16:49 2024/03/12

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甄子丹跟張天賦現身馬場活動！

影星甄子丹再度連任打吡大使，將於3月24日到場觀賞《寶馬香港打吡大賽》精彩賽事及參與頒獎儀式，與馬迷見面。每次打吡大賽，甄子丹都十分期待，可以跟家人朋友聚首參與馬壇盛事，一同見證四歲打吡新星踏上成名之路。

甄子丹表示：「參與打吡大賽的精英馬匹，有著鬥士精神，不斷磨鍊，每次出賽均全力以赴，綻放最強表現。每年都很期待到馬場觀賞高水準的賽事，又可與家人朋友暢談歡聚，氣氛熱鬧。」

甄子丹演經典美劇《功夫》電影版　導演形容丹爺：真正的武術大師

（取自instagram）

MC張天賦首入馬場

另外，男歌手MC 張天賦將首度踏上沙田馬場舞台獻唱，帶來活力滿滿的精彩演出，為當日的四歲馬經典賽事系列終極之戰揭開序幕！

首次到馬場的MC張天賦，相當期待是次演出，他高興地表示：「終於可以於馬場為大家獻唱，心情當然非常興奮，一直都好想現場感受賽馬運動的熱情和刺激，可以同大家齊齊現場欣賞賽事，一同為參賽馬匹和騎師吶喊助威，屆時的氣氛一定很震撼！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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