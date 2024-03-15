被譽為動漫屆“哈佛” 加拿大最大的藝術學院 – Sheridan College　擁有多個就業率100%的工程專業　性價比高的公立高等學院

Sheridan College 成立於1967年，是加拿大公立高等學院，坐落於多倫多科技新城的綜合類高等學府: 動畫、藝術與設計學院是加拿大最大的藝術學院。Sheridan College的動畫專業在世界排名第一，被譽為動漫屆“哈佛”。

Sheridan College擁有3 個校區，共有六大院系，動畫、藝術與設計學院、商學院、應用健康與社區研究學院、人文與社會科學學院、應用科學與技術學院、以及繼續教育學院；Sheridan College擁有多元文化的校園氛圍，除加拿大本地學生之外，還有來自世界七十多個國家和地區6000多名國際留學生，提供 140 個專業可以供選擇，其中 32 個本科課程，80+ 課程提供帶薪實習或者見習機會，為學生畢業後快速就業提供幫助。

Sheridan College開課日期靈活，所有專業提供9月入學，部分專業提供1月和5月入學，商學院地處擁有75家世界500強企業的Mississauga(密西沙加)區，擁有多個就業率100%的工程專業，學費一年低至16,000加幣，性價比高。

Sheridan College畢業生分享：

牟世心，入讀Sheridan College 3年制大專 Mechanical Engineering Technician – Design (機械工程製圖)：目前在Hatch (世界頂級工程解決方案公司) 公司擔任機械工程設計師，第一年入職薪資為50,000加幣，三年後年薪達到70,000加幣。

我在就讀期間，機械工程專業安排了一些去車間實際操作的課程，還有工程力學、數 學、材料和工藝等相關課程學習。為找實習和就業做好鋪墊。 學院的帶薪實習有很贊的口碑，機械工程專業就有3次帶薪實習，帶薪實習中心有專門的老師來輔導如何寫簡歷、如何面試。帶薪實習中心也會在學校的網站上發佈許多用人單位的資訊。帶薪實習期間薪資從剛開始的16加幣一小時到第三次帶薪實習的22加幣一小時。

我的實習公司以及現在工作的單位都是從學習的網站上找到的消息，地處製造業比較多的城市，許多單位都喜歡從Sheridan招實習生，我目前工作的單位裡，學院中就數Sheridan的校友最多。

如想了解更多Sheridan College，學校代表Jane Chen將會出席3月23日加拿大升學及移民博覽展 2024。如有興趣報讀Sheridan College，可直接帶同成績與學校代表見面。如即場報讀，亦會豁免學校申請費加幣100。另外，學校特設國際學生入學獎學金 (International Entrance Scholarship)，由加幣1000元至3000元不等，詳情可向學校代表查詢。

加拿大升學及移民博覽展 2024

全港最強加拿大院校網絡 由註冊加拿大移民顧問 (RCIC)及加拿大教育專家主理

適合應屆DSE/大學畢業生及有意移民加拿大之在職人士 (不設年齡限制)

*Stream A 認可專上學院課程

*RCIC 即場學簽及移民諮詢

*Bachelor & Master 入學申請

雲集多間加拿大大專及大學代表親自到場招生，把握最後機會申請2024及2025年入學，博覽展名額有限，請填寫以下表格登記:

【登記網址】https://www.risesmart.com.hk/2024/03/05/323ca/

日期：2024年3月23日 (星期六)

時間：下午 12－6 時

地點：廸昇海外升學及移民簽證諮詢中心

九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座9樓 903室

Stream A截止申請日期為2026年8月31日，想趕及尾班車申請的仍然有機會！Rise Smart 專業升學及移民簽證團隊為你提供加拿大院校最新入學資訊及介紹熱門課程，亦會提供學生簽證之申請方法，務求幫助有心前往加拿大之香港人順順利利One Take 通過加拿大簽證申請！

入場人仕可獲得由Air Canada 送出的紀念品。

參加者攜帶以下文件進場，會優先處理與學校代表見面。如已經報讀學校，請自行跟學校聯絡，此博覽展只預留給未報讀學校之人仕。

1. 所有學歷成績

2. 護照 (副本)

3. 英語試成績 (IELTS/DUOLINGO) － 如有

院校代表:

1. Conestoga College

2. George Brown College

3. Northern Alberta Institute of Technology (NAIT)

4. Ontario Tech University

5. South Alberta Institute of Technology (SAIT)

6. Sheridan College

7. St. Lawrence College

8. Thompson Rivers University

其他院校資訊:

1. Algonquin College

2. Camosun College

3. Centennial College

4. Coast Mountain College

5. Douglas College

6. Durham College

7. Fanshawe College

8. Georgian College

9. Humber College

10. Kwantlen Polytechnic University

11. Langara College

12. International Language Academy of Canada

13. Niagara College

14. Seneca College

15. University of Canada West

16. University of Victoria

17. Vancouver Community College

*如有任何爭議，Rise Smart 保留最終決定權*



(特約)