藥物過敏｜男子喉嚨痛食1款感冒藥　竟致罕見過敏反應全身皮肉分離

▲ 台灣一名男子因喉嚨痛服用感冒藥，結果居然引起嚴重的過敏反應導致全身皮膚剝落。

【藥物過敏/過敏症狀/併發症/喉嚨痛】食感冒藥居然搞到全身皮膚潰爛！台灣一名50歲男子因喉嚨痛求醫，結果服用感冒藥後，身上的皮膚居然剝落、糜爛，甚至有多處長出水泡、視線模糊等情況，最終確診為罕見的嚴重藥物過敏「史提芬強生症候群」。

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綜合台媒報道，該名男子最初因為喉嚨痛、全身倦怠及畏寒，到診所求醫並獲處方感冒藥，不料服藥2天後全身長出大片紅疹，於是趕緊求醫。醫生診斷為藥物過敏，然而他停藥後病情不但未見改善，更持續惡化，身上多處皮膚起水泡併合剝落及糜爛，甚至出現口腔黏膜流血，以及視力模糊的症狀。他被轉介至仁愛醫院，並確診為嚴重藥物過敏「史提芬強生症候群」，其後再迅速轉至北部醫院進行治療。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科門診醫生洪翊騰表示，調閱男子近一個月的病歷後，發現對方2周前因三叉神經痛而服用的卡馬西平（Carbamazepine），結果導致嚴重過敏、患上「史提芬強生症候群」，亦即毒性表皮溶解症。男子之後轉至林口長庚皮膚科暨藥物過敏反應中心，在該院燒燙傷中心接受治療後，最終於一般病房出院。

到底甚麼是史提芬強生症候群？洪翊騰就指出，常見的致敏藥物包含抗生素、磺胺藥、抗癲癇藥物、降尿酸藥、消炎止痛藥（NSAID）、肌肉鬆弛劑及放射顯影劑等，依不同過敏類型而有所不同；而史提芬強生症候群屬藥物過敏反應中最嚴重的一種，其特徵為快速進展的全身紅疹及水泡、黏膜潰爛，以及表皮剝落壞死，外表有如全身燒傷。而患者的其他重要器官如肝、肺、腎等都有可能受到影響，造成致命的併發症。

他續指，雖然藥物過敏反應的臨床表現較為多樣，但可以總結出6大警訊，當中包括：

皮膚紅疹、搔癢或水泡；

口腔或黏膜潰瘍；

吞嚥或排尿痛；

眼睛紅腫、燒灼或視力模糊；

嘴唇腫、呼吸道阻塞或淋巴腫大；

以及發燒等

洪翊騰提醒，藥物過敏除了容易致命及造成多重併發症，在臨床上亦較難與病毒疹、移植排斥和其他原因引起的紅皮症區分，因此呼籲民眾切勿輕忽，必要時應尋求專業醫療協助，避免延誤治療時機。

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責任編輯：羅嘉欣