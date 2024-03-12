媽媽創業｜小紅書網民教香港創業攻略　推介媽媽搞呢門生意輕鬆月入3萬

▲ 有小紅書網民教媽媽在香港創業攻略，推介搞一門生意可一邊湊仔一邊輕鬆月入3萬。

媽媽生小朋友後常陷兩難，返全職難以湊仔，但做全職媽媽又沒有收入。一名內地網民在小紅書發文分享一個香港創業的攻略，聲稱有一門生意利潤高達85%、月入可達3萬，媽媽可以遙距控制，幾乎不用返店舖工作，方便一邊湊仔一邊做生意，引來不少網民查詢。

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該名小紅書網民近日以「香港🇭🇰寶媽小創業，帶娃間隙也有穩定收入」為題，教人在香港創業，特別推介給媽媽們可以一邊湊仔一邊賺錢，該門生意就是近年興起的韓式自拍機。網民聲稱自己在葵涌附近租了一平方位置，用來擺放自拍機，「不用人工不用裝修，機器到貨後往那一放，即可馬上營業。」

▲ 該名小紅書網民教港媽以呢門生意創業，湊小朋友都能有穩定收入。（小紅書圖片）

客人自助式 遙距經營成本低

他又介紹指，自拍機採用客人自助形式，因此創業者幾乎不用到店舖工作，「平常不需要怎麼去現場，只需要色帶快用完時過去更換色帶即可，簡單方便。」他指自拍機功能豐富，包括AI、宮格照、證件照、漫畫風及年齡漸層等功能，且機器能遠端控制，有24小時閉路電視作監管。

至於成本方面，他表示每組照片的成本是2元，但賣出單價平均有40元左右，如果一天有25位客戶進來拍照，月入可達3萬元或以上，扣除租金成本後，利潤可高達85%，所以媽媽每月一邊湊仔仍能輕鬆賺3萬元。

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網民疑有伏：租金相機幾錢？

帖文引來不少網民留言，希望了解更多創業詳情。但有港人質疑樓主講得太簡單，未必可以回本，甚至留言「有伏」，「這賺到錢？店舖租金？相機錢？材料錢？要幾個月才賺回材料錢……租金呢？選對人流多才能賺」、「頭兩個月還可以，但之後就沒有這麼多客人，可能不到半年就要關門」。

翻查該名網民的帳戶後，相信他是一名售賣自拍機的商家，因此發文宣傳促銷，鼓勵媽媽嘗試經營自拍機生意。至於是否值得經營，媽媽們要多做資料搜集去衡量了！

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責任編輯：王明芳