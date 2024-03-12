香港國際電影節｜美國運通卡推購票優惠　持卡會員可享七折

美國運通宣佈成為第四十八屆香港國際電影節（HKIFF48）的主力贊助，現合資格美國運通卡會員，可於電影節中享有購票及兌換門票專屬優惠，欣賞本地及全球電影製作人精采作品。

優惠包括：

1/ 合資格美國運通卡會員於第四十八屆香港國際電影節門票公開發售期間（2024年3月12日至4月8日），於指定城市售票網售票處及指定戲院售票處以七折優惠購買正價門票。

2/ 合資格美國運通卡會員亦可選擇以積分兌換門票，以升級兌換率200美國運通積分=HK$1抵銷第四十八屆香港國際電影節合資格門票簽賬。

