香港國際電影節｜美國運通卡推購票優惠 持卡會員可享七折 休閒消費 16:41 2024/03/12 分享： 分享： 熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校 美國運通宣佈成為第四十八屆香港國際電影節（HKIFF48）的主力贊助，現合資格美國運通卡會員，可於電影節中享有購票及兌換門票專屬優惠，欣賞本地及全球電影製作人精采作品。優惠包括：1/ 合資格美國運通卡會員於第四十八屆香港國際電影節門票公開發售期間（2024年3月12日至4月8日），於指定城市售票網售票處及指定戲院售票處以七折優惠購買正價門票。2/ 合資格美國運通卡會員亦可選擇以積分兌換門票，以升級兌換率200美國運通積分=HK$1抵銷第四十八屆香港國際電影節合資格門票簽賬。 相關文章 超市大搜查｜7款5星咖啡產品一覽 逾9成含致癌物+除害劑 1款致癌物含量踩界上限標準 17:23 2024/03/08 超市大搜查｜7款5星咖啡產品一覽 逾9成含致癌物+除害劑 1款致癌物含量踩界上限標準 身心靈｜K11 MUSEA推品牌跑步體驗 美肌法寶獨家優惠 17:44 2024/03/05 身心靈｜K11 MUSEA推品牌跑步體驗 美肌法寶獨家優惠 靚聲歌后蔡琴演唱會 首創愛共享價父母同行享折扣 16:25 2024/03/08 靚聲歌后蔡琴演唱會 首創愛共享價父母同行享折扣 你可能感興趣 超市大搜查｜7款5星咖啡產品一覽 逾9成含致癌物+除害劑 1款致癌物含量踩界上限標準 17:23 2024/03/08 超市大搜查｜7款5星咖啡產品一覽 逾9成含致癌物+除害劑 1款致癌物含量踩界上限標準 身心靈｜K11 MUSEA推品牌跑步體驗 美肌法寶獨家優惠 17:44 2024/03/05 身心靈｜K11 MUSEA推品牌跑步體驗 美肌法寶獨家優惠 靚聲歌后蔡琴演唱會 首創愛共享價父母同行享折扣 16:25 2024/03/08 靚聲歌后蔡琴演唱會 首創愛共享價父母同行享折扣 著數優惠 電影 電影院