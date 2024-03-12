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【23條立法】港府譴責《泰晤士報》　錯誤報道存有蘋果日報將被判監　

政治 16:42 2024/03/12

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港府今日發聲明，就《泰晤士報》題為「Hongkongers to be jailed for keeping old newspapers」的報道，表示強烈不滿和譴責。（資料圖片）

港府今日發聲明，就《泰晤士報》題為「Hongkongers to be jailed for keeping old newspapers」的報道，表示強烈不滿和譴責，稱報道極具誤導性，標題亦完全錯誤，令市民誤解管有某份舊報紙便會被監禁，將引起恐慌，因此政府有必要作出澄清，以正視聽。

政府發言人表示，根據《維護國家安全條例草案》，有關煽動意圖相關罪行的條文，任何人須在無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物，才屬犯罪；一份刊物是否具有煽動意圖，必須視乎所有相關情況，包括刊物的上文下理和目的。

發言人續指，政府代表已在立法會法案委員會上，舉出多個例子以說明何謂合理辯解。有關建議罪行條文清晰，市民不會誤墮法網。發言人強調《泰晤士報》應確保有關香港特區《基本法》第23條立法的報道公正、持平，並停止作出危言聳聽的言論。

翻查資料，《泰晤士報》昨日刊出一篇報道，指出香港正推行《維護國家安全條例草案》立法，管有過去的《蘋果日報》將被監禁3年「Security laws being pushed through in Hong Kong would impose up to three years in prison for keeping copies of the defunct newspaper Apple daily.」

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記者：戴朗希

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